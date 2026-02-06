Arkema Première Ligue – Giraldez : l’OL Lyonnes juge sa position favorable avant le derby contre l’ASSE

À deux jours du choc face à l’AS Saint-Étienne en Arkema Première Ligue, l’entraîneur espagnol de l’OL s’est présenté devant la presse pour faire le point. Les Lyonnaises occupent la tête du championnat avec une avance confortable — douze points séparent les Fenottes du second, le FC Nantes — et dominent largement la compétition.

À deux jours du choc face à l’AS Saint-Étienne en Arkema Première Ligue, l’entraîneur espagnol de l’OL s’est présenté devant la presse pour faire le point. Les Lyonnaises occupent la tête du championnat avec une avance confortable — douze points séparent les Fenottes du second, le FC Nantes — et dominent largement la compétition.

Malgré cette domination au classement, Jonatan Giraldez a insisté sur la nécessité de poursuivre le travail, notamment dans la zone de finition. Selon lui, l’équipe doit continuer à monter en puissance afin d’être plus tranchante dans les derniers mètres et améliorer la qualité des actions offensives.

Sur le plan des résultats récents, l’OL vient d’obtenir un succès précieux 1-0 au Parc des Princes contre le PSG. Le technicien a salué la performance, particulièrement en première mi-temps, où l’équipe a bien respecté les consignes tactiques, su occuper les bons espaces et proposer des passes de qualité, sans offrir beaucoup d’occasions à l’adversaire.

Publicité

Le derby à domicile et l’importance du public

Du côté stéphanois, la situation est plus délicate : l’ASSE figure parmi les dernières équipes du classement et restait sur une lourde défaite face à Lyon en Coupe de France à la fin janvier (6-0). Ce rappel des derniers affrontements nourrit naturellement une rivalité supplémentaire pour ce derby.

Interrogé sur l’esprit de la rencontre, Giraldez a souligné que jouer un derby à domicile revêt toujours une dimension particulière et qu’il compte sur le soutien du public, jugé déterminant pour l’équipe. Il a également rappelé que la confrontation en Coupe, en début d’année, avait servi de test utile pour préparer ce rendez-vous.

La rencontre est programmée dimanche à 15h au Groupama Stadium et sera diffusée gratuitement sur Canal+.