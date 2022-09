Ariel Sheney: son feat « Toffole » avec Koffi Olomidé déjà disponible (vidéo)

Koffi Olomide et le chanteur ivoirien Ariel Sheney ont lancé leur featuring « Toffole » le mercredi 7 septembre 2022. En moins de 24 heures, le clip dont des extraits font carton sur la toile a cumulé près de 200 mille lectures sur Youtube.

Après Jolie Amina en 2019, Ariel Sheney, ex poulain de DJ Arafat s’offre le roi de la rumba, Koffi Olomodé avec le titre Toffole. Le clip de cette chanson d’environ 3 min 52 secondes, tournée aussi bien à Kinshasa qu’en Côte d’Ivoire a réuni l’ancienne et la nouvelle génération du coupé décalé et de la rumba. Pour y arriver, l’ex protégé de DJ Arafat a simulé une foule venue pour un concert.

Dans son couplet, Koffi Olomidé s’est laissé emporter par la Rumba avant de revenir sur les Beats d’avant. Toffole qui est une première collaboration d’Ariel Sheney et le Grand Mopao a été interprété en français pour le bonheur des fans.