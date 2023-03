Argentine: Lionel Messi dépasse les 100 buts en sélection

Auteur d’un triplé, lors de la victoire de l’Argentine contre Curaçao (7-0) en amical, Lionel Messi compte désormais 102 buts en sélections.

Le rêve éveillé se poursuit pour Lionel Messi. Vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine et célébré comme un véritable héros dans son pays, le septuple Ballon d’Or a passé un nouveau cap dans la nuit de ce mardi à mercredi. En effet, la Pulga a inscrit un triplé lors de la victoire en amicale de l’Albiceleste contre Curaçao (7-0). Trois nouveaux buts qui permettent à Messi de dépasser la barre des 100 buts en sélection.

L’attaquant du PSG compte désormais 102 buts avec son équipe nationale. Seuls, l’Iranien Ali Daei (102) et Cristiano Ronaldo (122) font mieux. Si l’Argentin devrait logiquement bientôt dépasser Ali Daei, il est encore très loin de son éternel rival. Buteur contre le Panama, lors de la première rencontre amicale de l’Argentine dans cette trêve, Lionel Messi avait déjà franchi un autre palier, celui du 800e but inscrit en carrière. Là aussi, le septuple Ballon d’or est encore largement devancé par Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire avec plus de 830 buts.

Messi aux anges

Après la rencontre, le capitaine Messi à une nouvelle fois soulevé la Coupe du monde (comme jeudi après le match contre le Panama) et chanté « Muchachos », l’hymne de l’équipe au Mondial. Et l’attaquant du PSG a poursuivi sur les réseaux sociaux avec un message plein d’émotions adressés à ses coéquipiers et aux fans.

« Quelle belle façon de clôturer ce rassemblement, a écrit Messi sur son compte Instagram. Impressionnant aujourd’hui toutes les personnes à Santiago del Estero (dans l’est du pays, où s’est joué le match face au Curaçao, ndlr). Espérons que nous pourrons continuer à partager de nombreux moments comme ceux-ci ensemble et que cette folie ne s’arrête jamais!« . Lionel Messi devra quand même attendre la prochaine trêve internationale pour retrouver la joie de jouer sous le maillot de l’équipe d’Argentine.