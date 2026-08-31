Argentine: Lionel Messi annonce sa retraite internationale

Après 207 sélections et plus de vingt ans sous le maillot de l’Albiceleste, Lionel Messi a décidé de tourner la page avec l’Argentine. Champion du monde en 2022 et double vainqueur de la Copa América, le septuple Ballon d’Or quitte la sélection avec un palmarès exceptionnel.

Lionel Messi a annoncé sa retraite internationale avec l’Argentine après 207 apparitions sous le maillot de l’Albiceleste. À 39 ans, le septuple Ballon d’Or met ainsi un terme à une immense aventure entamée en 2005. Avec sa sélection, Messi aura tout connu. Après une finale de Coupe du monde perdue en 2014, l’attaquant a finalement soulevé le trophée mondial en 2022. Il a également remporté deux Copa América et disputé une nouvelle finale de Coupe du monde en 2026.

Dans un communiqué, le capitaine argentin a expliqué les raisons de sa décision. « C’est une décision qui a été difficile à prendre – et qui l’est encore profondément – mais je comprends que le moment est venu », a-t-il déclaré. Messi a également tenu à rappeler son attachement profond à la sélection : « Je vous jure que j’ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années où nous avons tout gagné, mais aussi avant. »

L’Argentin estime désormais que le moment est venu de laisser la place à la nouvelle génération. « Le temps passe vite, les chapitres se terminent, et celui-ci me touche profondément », a-t-il ajouté. Après plus de deux décennies au plus haut niveau, Messi quitte donc la scène internationale avec un palmarès exceptionnel et une trace indélébile dans l’histoire du football argentin.