Argentine: l’hommage de Lionel Messi à Diego Maradona

Sur son compte Instagram, Lionel Messi a partagé avec fierté une photo du maillot porté par Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, pays dans lequel évolue désormais la Pulga.

Dans un geste qui a suscité l’admiration et l’émotion des fans de football du monde entier, et des argentins en particulier, Lionel Messi a rendu hommage à la légende Diego Armando Maradona. En effet, la Pulga s’est exhibée fièrement avec le maillot de la sélection argentine porté par Maradona lors de la Coupe du monde 1994 aux Etats Unis.

Ce geste touchant a été partagé par le septuple Ballon d’or sur son compte Instagram. Lionel Messi a partagé une vidéo de lui portant l’ensemble complet, comprenant le maillot et le short, de son illustre prédécesseur. Il arborait évidemment le célèbre numéro 10 dans le dos, tunique portée par les deux légendes du football avec la sélection argentine.

Leo Messi posó con la camiseta de ¡DIEGO DEL 94'! 🇦🇷 pic.twitter.com/GRv4jSRyDS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2023 - Publicité-

Pour les argentins, ce maillot revêt une valeur inestimable. Il s’agit du dernier maillot porté par Diego Maradona lors de son passage avec l’Albiceleste. Lors du Mondial américain de 1994, Maradona avait marqué les esprits en jouant les deux premiers matchs de la phase de poules, dont l’ouverture contre la Grèce où il avait inscrit un but mémorable. Cependant, l’euphorie avait été de courte durée, car il avait été accusé de dopage après le deuxième match et avait finalement été exclu du tournoi. Pour rappel, Diego Maradonna est décédé depuis le 25 novembre 2020.

Dès ses premiers pas dans le monde professionnel, Lionel Messi a été présenté comme le digne successeur de Maradona, et depuis lors, il n’a jamais cherché à dissimuler son profond respect et son admiration pour le champion du monde de 1986. « J’aurais aimé qu’il me donne la Coupe. Ou au moins qu’il voit tout cela, qu’il voit l’Argentine championne du monde, lui qui aimait tant l’équipe nationale. Je pense que d’en haut, son amour m’a rendu plus fort », clamait Messi dans l’émission Perros de la Calle, à la radio argentine, après le sacre de l’Albiceleste à la Coupe du monde 2022.

Articles similaires