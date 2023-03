Argentine: le message émouvant de Lionel Messi

Dans un message posté sur son compte Instagram, Lionel Messi s’est adressé au peuple argentin, après la nouvelle célébration de la victoire au Mondial 2022, en marge du match amical contre le Panama.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Argentine a battu le Panama (2-0) en amical lors de son premier match après la victoire à la Coupe du monde 2022. Lionel Messi a notamment inscrit le 800e but de sa carrière de Lionel Messi. Les supporters argentins ont également profité de l’occasion pour célébrer une nouvelle fois, avec leurs joueurs, le succès au Qatar. Des célébrations qui ont ému la Pulga, qui a décidé de s’adresser aux fans de l’Albiceleste sur Instagram.

« J’ai souvent imaginé ce que ça pouvait être de revenir dans mon pays en tant que champion du monde, mais maintenant je n’ai plus de mots pour expliquer ce que je ressens, combien je suis reconnaissant envers tous les gens pour leur amour… Ce sont des jours très spéciaux et je ne peux que vous dire que j’ai un immense bonheur de voir tout le peuple argentin profiter et célébrer ce qui a été un autre succès de tous. MERCI !!!« , a-t-il posté sur son compte Instagram.

Pour rappel, les demandes de billets pour ce match amical contre le Panama ont atteint 1,5 million, témoignant de l’engouement exceptionnel suscité par cette équipe. Le peuple argentin n’est pas prêt de finir les célébrations de ce trophée attendu pendant des années.