Argentine: Lautaro Martinez désigne les coupables de la défaite face à l’Arabie Saoudite

En zone mixte, l’attaquant de l’Argentine, Lautaro Martinez, a réagi à la cinglante défaite de l’Albicéleste face à l’Arabie Saoudite (1-2) ce mardi en Coupe du monde. Et le buteur de l’inter Milan n’a pas été tendre avec ses coéquipiers.

Mauvaise entrée pour l’Argentine à la Coupe du monde 2022. Annoncé favori pour le sacre suprême, l’Albicéleste s’est incliné face à l’Arabie Saoudite (1-2) ce mardi, à l’occasion de la première journée du groupe C. Malgré l’ouverture du score en première période sur un pénalty transformé par Lionel Messi, les hommes de Lionel Scaloni ont été renversés sur des buts d’Al-Shehri et Salem Al-Dawsari qui a fait soulever le stade de Lusail sur une merveille de frappe enroulée.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne

Une désillusion pour les Argentins qui n’ont plus enregistré de défaite depuis 36 sorties. Alors forcément, un tel revers surtout face à une équipe classé 51è au classement FIFA, suscite des réactions. Et c’est l’attaquant Lautaro Martinez qui s’est adonné à l’exercice. En zone mixte après le match, le buteur de l’Inter Milan a commenté cette contre performance de son équipe. Et l’avant-centre des Rossoneri n’a pas mâché ses mots.

«Nous avons perdu le match à cause de nos erreurs, surtout en deuxième mi-temps. Nous aurions dû marquer plus d’un but en première mi-temps, mais c’est la Coupe du monde. Maintenant, il est temps de se reposer et de penser à ce qui va suivre. Il y a deux finales maintenant. Le Mexique et la Pologne seront des adversaires difficiles, comme ce fut le cas aujourd’hui. En deuxième mi-temps, nous avons fait des erreurs, nous devons les corriger pour la suite», a déclaré Lautaro Martinez dans des propos relayés par Afriquesports.net.

Mais si la défaite est amer, l’attaquant de l’Inter de veut pas se morfondre sur son sort et pense déjà aux prochaines sorties de son équipe, face au Mexique et contre la Pologne. «Cela fait très mal de perdre. Nous voulions commencer par une victoire, c’était une grande illusion, mais c’est fini maintenant. Maintenant, nous devons penser aux matchs à venir», a-t-il ajouté.

L’Argentine et Lionel Messi vont devoir maintenant remporter leurs prochaines rencontres pour ne pas dire adieu à la compétition. L’Albicéleste affrontera le Mexique (26 novembre) et la Pologne (30 novembre) lors de la deuxième et troisième journée du groupe C.