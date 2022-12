Argentine: la vice-présidente Cristina Kirchner, condamnée à 6 ans de prison pour corruption

La vice-présidente argentine, Cristina Kirchner a été reconnue coupable dans une affaire de corruption très médiatisée relative à l’attribution des marchés publics. L’ancienne présidente péroniste a été condamnée à six ans de prison, ce qui l’empêche désormais d’exercer des fonctions publiques.

Alors qu’elle nie les allégations portées contre elle depuis le début de cette affaire, la vice-présidente, Cristina Kirchner a été reconnue coupable du crime d' »administration frauduleuse au détriment de l’État« , dans un procès qu’elle qualifie de chasse aux sorcières politiques.

La décision devrait être portée en appel par Fernandez de Kirchner, qui a rejeté les allégations portées contre elle et il est peu probable qu’elle purge une peine de prison en raison de l’immunité gouvernementale.

Le panel de trois juges l’a déclarée coupable d ‘«administration frauduleuse» pour des contrats de travaux publics irréguliers qui ont été attribués pendant son mandat de présidente entre 2007 et 2015, mais a rejeté l’accusation de diriger une organisation criminelle.

De son côté, Fernández de Kirchner a répondu au verdict en affirmant qu' »aucune des accusations n’a été prouvée » et qu’elle avait été condamnée par une « mafia légale« . « Je ne serai candidate à rien, ni sénatrice, ni députée ni présidente de la nation » aux élections générales de 2023« , a-t-elle déclaré dans une émission d’une heure, diffusée après la décision du tribunal.

Deux fois présidente, Cristina Kirchner a été accusée d’avoir frauduleusement passé des contrats de travaux publics dans sa province fief de Santa Cruz pendant ses deux mandats présidentiels (2007-2015).

Les procureurs avaient demandé une peine de prison de 12 ans et une interdiction à vie de la politique et ont déjà indiqué qu’ils demanderaient une peine plus sévère en appel. Lors du procès, le procureur principal Diego Luciani a dénoncé ce qu’il a qualifié de « système de corruption institutionnelle » et « probablement la plus grande opération de corruption » de l’histoire du pays, avec « des irrégularités systématiques dans 51 appels d’offres » depuis plus d’une décennie.

Au total, 13 personnes ont été inculpées de deux délits : association illicite et administration frauduleuse. Parmi les 12 autres accusés figuraient l’ancien ministre fédéral du Plan Julio De Vido, l’ancien secrétaire aux Travaux publics José López et Lázaro Báez, l’homme d’affaires qui serait à la tête de l’organisation corrompue.

Huit des coaccusés ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de trois à six ans et demi de prison. Trois ont été libérés et un autre a vu son affaire rejetée car, elle avait dépassé le délai de prescription.