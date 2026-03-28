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Argentine 2 – 1 Mauritanie: Scaloni recadre ses hommes malgré la victoire

Malgré le succès face à la Mauritanie (2-1), Lionel Scaloni n’a pas mâché ses mots, pointant une prestation décevante de l’Argentine, loin de ses standards habituels.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Argentine 2 – 1 Mauritanie: Scaloni recadre ses hommes malgré la victoire
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Malgré la victoire, le ton était loin d’être triomphal. Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, n’a pas caché son insatisfaction après le succès (2-1) face à la Mauritanie en match amical, disputé vendredi à La Bombonera. Portés par des réalisations d’Enzo Fernández et de Nicolás Paz, les champions du monde ont assuré l’essentiel devant leur public. Mais dans le contenu, la prestation a laissé à désirer.

Entré en jeu en seconde période, Lionel Messi n’a pas réussi à faire la différence, à l’image d’une équipe globalement en manque de rythme et d’inspiration. Au coup de sifflet final, Scaloni s’est montré lucide et exigeant : « Nous n’avons pas fait un bon match. Nous n’étions pas à notre niveau. Nous devons l’admettre et nous devons nous améliorer. » Un avertissement sans frais pour l’Albiceleste, qui enchaînera mercredi avec une nouvelle opposition face à la Zambie, toujours dans le cadre de sa préparation.



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