Argentine: 10 cartons rouges distribués dans un match

Lors du match du trophée des champions argentins, entre Boca Juniors et le Racing Club (1-2) ce dimanche, l’arbitre de la rencontre a distribué pas moins de 10 cartons rouges.

C’est une situation pour le moins surréaliste à laquelle ont assisté les fans du football argentin ce dimanche soir. Alors que Boca Juniors et le Racing Club s’affrontaient à l’occasion du trophée des champions argentins, tout a dégénéré dans le temps additionnel de la rencontre avant la prolongation. L’arbitre du match a en effet délivré trois cartons rouges, un pour Sebastian Villa (Boca) et Johan Carbonero (Racing Club) à la 90+5 et Alan Varela, joueur de Boca (100e), par la suite. Et ce n’était que le début de la fête des cartons rouges.

A la 118e minute de jeu, Carlos Alcaraz marquait le deuxième but du Racing, en célébrant après avoir enlevé son maillot tout en admirant le public. Va s’en suivre une grosse mêlée sur la pelouse, qui va aboutir à l’expulsion de septs nouveaux joueurs des deux côtés, dont un pour l’ancien Marseillais et attaquant de Boca Junior Dario Benedetto. Le duel a pris fin avec une victoire du Racing Club sur le score de 2-1, avec des buts de Matias Roja (22è) et Carlos Alcaraz (118è), qui a donc remporté ce trophée des champions qui fait parler.

There were 10 red cards shared between Boca Juniors and Racing last night 😳 pic.twitter.com/tDHY0kDwEV — ESPN FC (@ESPNFC) November 7, 2022