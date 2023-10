Argentine 1-0 Paraguay: Lionel Messi impliqué dans une polémique

Dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d’un affrontement tendu entre l’Argentine et le Paraguay, l’équipe argentine a fini par l’emporter 1-0. Une performance marquante, bien que ternie par une polémique inattendue.

En effet, Lionel Messi, la star incontestée de l’équipe albiceleste, a été au centre de l’attention, mais pas seulement en raison de son jeu. Des images troublantes ont montré un ancien FC Barcelone, Antonio Sanabria, en train de cracher en direction du dos de Lionel Messi. Cette action a suscité des réactions vives et des spéculations sur le terrain.

« Dans le vestiaire, on m’a dit qu’on m’avait craché dessus, mais la vérité c’est que je ne sais même pas qui est ce gars. Je n’ai rien vu, mais je ne veux pas donner de l’importance à ce truc sinon ça le rendra célèbre, donc il vaut mieux en rester là », a déclaré le champion du monde à l’issue du match.

"ME DIJERON EN EL VESTUARIO QUE UNO DE ELLOS ME HABÍA ESCUPIDO, NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE"

Así fue la respuesta de Leo Messi sobre el cruce con Sanabria. pic.twitter.com/23GB95dHc4 — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2023

De son côté, Antonio Sanabria s’est également exprimé sur la controverse, démentant catégoriquement avoir craché intentionnellement sur Messi. Il a déclaré : « Oui, j’ai vu les images et on dirait que je lui crache dessus, mais non. Il est loin en plus. Ce qu’il se passe c’est qu’à l’image, on ne voit que la vue de derrière et on dirait que je lui crache dessus. Mais c’est faux. Je démens totalement. »

Alors que les versions diffèrent, il reste à voir si cette affaire controversée connaîtra d’autres développements ou si elle sera finalement classée sans suite.