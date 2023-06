Argent, religion… Koulibaly donne les raisons de son départ en Arabie saoudite

Dans les colonnes du Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly est revenu sur son transfert à Al Hilal, en Arabie saoudite. L’ancien de Chelsea reconnaît que l’argent a pesé dans sa décision.

Un peu a la surprise générale, Kalidou Koulibaly a décidé de quitter Chelsea, seulement un an après son arrivée, pour poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Son transfert à Al Hilal a été officialisé dimanche dernier. Pour le média italien le Corriere dello Sport, le défenseur sénégalais est revenu sur ce choix pour la suite de son parcours dans le football.

Après s’être réjoui de l’accueil « extraordinaire » qu’il a reçu en Arabie saoudite, l’ancien joueur de Naples a avoué que l’argent a joué un rôle dans sa décision. « Je ne peux le nier. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins, et soutenir les activités de mon association Capitaine du Coeur au Sénégal. On a commencé la construction d’une clinique dans le village de mes parents (…) J’ai beaucoup de projets pour aider les jeunes.« , reconnaît-il dans des propos relayés par RMC Sport.

Kalidou Koulibaly a aussi évoqué des raisons plus personnelles, notamment liées à sa foi: « Je suis musulman, j’arrive dans un pays idéal pour moi et ma famille. » La dimension religieuse est d’une grande importance pour les joueurs de confession musulmane qui rejoignent l’Arabie saoudite. Le Ballon d’Or Karim Benzema, qui a signé à Al Ittihad cet été, a lui-même exprimé l’importance pour lui d’être dans un pays à majorité musulmane : « La proximité de La Mecque est significative pour moi en tant que croyant. C’est un élément essentiel pour moi, car je me sens à ma place et c’est là où je trouve mon épanouissement le plus complet.«

