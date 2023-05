Arabie Saoudite-Mercato: Al Hilal sort du silence sur les rumeurs Lionel Messi

-Publicité-

Associé ces derniers jours à Lionel Messi qui aurait conclu un accord avec le club saoudien, Al Hilal est sorti du silence sur ce dossier. Et l’écurie a indiqué n’avoir que faire part de ses intentions à la Pulga.

Longtemps silencieux, Al Hilal a finalement réagi aux rumeurs liant l’équipe saoudienne à Lionel Messi. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club de la Saudi Pro League a nié avoir conclu un quelconque accord avec la star argentine. L’écurie d’Arabie Saoudite a indiqué être seulement entré en contact avec le clan de l’Argentin pour tenter de signer le septuple ballon d’or…sans succès, ce dernier ne voulant prendre aucune décision avant la fin de la saison en cours.

En fin de bail en juin prochain avec le PSG et alors que toute prolongation semble impossible, Lionel Messi est envoyé en Catalogne où son retour à Barcelone s’est renforcé. Mais les instabilités financières du club espagnol et la possibilité que la Liga n’approuve pas le plan financier blaugrana ont sans doute mis un terme à ce rêve.

C’est pourquoi des rapports ont fait état d’un possible transfert exotique vers les terres saoudiennes. Plus précisément, il a été dit qu’Al Hilal s’était mis d’accord avec le numéro 10 pour la saison prochaine, avec un contrat stratosphérique d’environ 500 millions d’euros par an. Un deal qui aurait été conclu lors du déplacement du champion du monde 2022 à Riyad, sans l’aval du PSG. Ce qui lui a d’ailleurs valu une sanction de deux semaines à la Pulga, finalement ramenée à quelques jours par l’équipe française.

Des allégations cependant balayées par le père de Messi, Jorge, agent de l’attaquant parisien, qui a publié un communiqué pour démentir cette information et affirmer qu’il n’y avait aucun accord avec aucun club et que son fils se concentrait sur la fin de la saison et la victoire en Ligue 1.

