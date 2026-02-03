Arabie saoudite : Karim Benzema quitte Al-Ittihad et signe à Al-Hilal

Karim Benzema quitte finalement Al-Ittihad pour un autre pensionnaire du championnat saoudien. L’attaquant français, dont les rapports avec son précédent club s’étaient refroidis ces dernières semaines, a été recruté par Al-Hilal, qui pointe en tête du classement national.

Karim Benzema quitte finalement Al-Ittihad pour un autre pensionnaire du championnat saoudien. L’attaquant français, dont les rapports avec son précédent club s’étaient refroidis ces dernières semaines, a été recruté par Al-Hilal, qui pointe en tête du classement national.

Le club de Riyad a confirmé le transfert le 2 février, précisant que l’ancien Ballon d’Or s’engageait pour une durée d’un an et demi. Selon le communiqué officiel, Benzema débarque en tant que joueur libre et pourra donc renforcer immédiatement l’équipe sans indemnité de transfert.

À 38 ans, le buteur conserve un rendement notable cette saison : il a inscrit huit réalisations en quatorze rencontres de championnat. Sa venue apporte donc à Al-Hilal un profil expérimenté et efficace devant le but, capable d’influencer le jeu offensif du leader.

Publicité

Un renfort majeur pour la course au titre

L’arrivée de Benzema s’inscrit dans la stratégie d’Al-Hilal de consolider son effectif afin de préserver sa position en haut du tableau. Disposant d’une carrière couronnée de succès, le Français apporte non seulement des buts mais aussi une grande expérience des compétitions de haut niveau, un atout précieux pour les ambitions du club.

Ce transfert pourrait également peser sur l’équilibre du championnat, en relevant le niveau d’exigence pour les poursuivants. Pour Benzema, il s’agit d’une nouvelle étape après des mois marqués par des tensions avec Al-Ittihad, l’opportunité de relancer sa saison au sein d’une formation déjà bien établie.