Arabie Saoudite: « Je veux écrire une nouvelle histoire », Neymar réagit à son transfert à Al Hilal

Nouveau joueur d’Al Hilal, Neymar s’est exprimé pour la première fois sur son transfert dans le golfe persique. Et la star auriverde veut écrire une nouvelle page de sa carrière en Arabie Saoudite.

Impensable il y quelques années, c’est désormais une réalité. Neymar va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. A 31 ans, l’international brésilien a signé pour deux saisons avec Al Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League. Malgré l’intérêt de clubs européens comme Manchester United et Barcelone, seul le club saoudien a pu répondre aux demandes des Parisiens pour la star auriverde, mais également de l’ancien buteur de Santos qui a touché le jackpot. On parle d’un salaire de plus de 300 millions d’euros sur les deux ans.

Après avoir signé son contrat mardi à l’hôtel parisien du Georges V, un bail truffé de mirobolants avantages dont un avion privé et une luxueuse résidence, accompagnée d’un personnel dédié, le tout nouvel attaquant d’Al Hilal a lâché ses premières impressions.

« Je veux écrire une nouvelle histoire, et la Saudi Professional League a une énergie formidable et des joueurs de qualité, et elle est en pleine croissance en ce moment, donc je pense que c’est l’endroit idéal», a-t-il indiqué sur les réseaux officiels du club saoudien, relayé par Footmercato.

Le Brésilien s’est également confié au site de son club: « Al-Hilal est un club gigantesque avec des supporters fantastiques, et c’est le meilleur d’Asie. J’aime gagner et marquer des buts, et j’ai l’intention de continuer à le faire en Arabie saoudite et avec Al-Hilal. »

A Al Hilal, Neymar retrouvera plusieurs visages connus pour leurs passages en Europe comme le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Portugais Ruben Neves ou encore le Brésilien et ancien Bordelais, Malcom.

