Arabie Saoudite: Al Nassr éliminé de la Coupe du Roi, la grosse colère de Ronaldo

Malgré un Cristiano Ronaldo qui a trouvé la barre transversale, Al Nassr est éliminé de la Coupe du Roi, battu par Al Wehda en demi-finale ce lundi (0-1). Une désillusion surtout pour CR7 qui a déversé sa colère sur son entraineur.

Après la Supercoupe d’Arabie et alors qu’il est devancé par Al-Ittihad, leader du championnat avec 3 points de plus et un match en moins, Al Nassr vient de dire adieu à la Coupe du Roi (King’s Cup). Le club de Cristiano Ronaldo est éliminé de la compétition après sa défaite de ce lundi soir face à Al Wehda en demi-finale.

Contre l’actuel 13è de la Saudi Pro League, la bande à CR7 s’est inclinée sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué en première période sur une splendide retournée de Jean-David Beaugel (23è).

La grosse colère de Ronaldo

Un but que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ne réussiront jamais à égaliser, malgré un tir sur la barre transversale à la 82e du Portugais. Une nouvelle désillusion pour l’écurie saoudienne mais surtout pour le quintuple Ballon d’or qui court, en tout cas avec cette allure, à sa première saison blanche en Arabie Saoudite. De quoi frustrer un CR7 qui rêvait très grand pour sa première dans le golfe persique.

Et le natif de Madère l’a fait savoir comme l’informe le média AS. Le tabloid espagnol a dévoilé des images de l’ancien Red Devil à la mi-temps. Très énervé, le joueur de 38 ans avait le visage fermé au moment de rentrer au vestiaire. Arrivé à hauteur de son entraîneur, ce dernier a glissé quelques mots à l’endroit de son entraîneur. Sur les images, CR7 est aperçu en train de crier sur son coach avant de poursuivre son chemin.

