Arab Cup: suivez en direct la finale Al Hilal-Al Nassr

Al Nassr affronte ce samedi (16h GMT+1) Al Hilal en finale de la Coupe arabe des clubs champions. Suivez en direct la rencontre sur Bénin WEB TV.

L’apéritif avant le début du championnat 2023-2024 très attendu de l’Arabie Saoudite? Le club d’Al Hilal et tous ses recrues, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic Savic, Malcom et Ruben Neves, affrontent ce samedi Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Une rencontre comptant pour la finale de la Coupe arabe des clubs champions. Suivez le match en direct sur Bénin Web TV.

Articles similaires