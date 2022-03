Après son rétropédalage, MTN Bénin ne promet pas rembourser les abonnés grugés

Pour rappel, selon la notification envoyée à ses abonnés du service Mobile Money, entre le jeudi 10 et le vendredi 11 mars 2022, MTN Bénin a expliqué qu’en application du nouveau Code général des impôts (CGI), qu’une taxe de 5% sera ajoutée aux frais de retrait et de transfert à parti du vendredi 11 mars.

« Avec le gouvernement, MTN mettra tout en œuvre pour trouver la formule la plus adaptée et fera des annonces en temps opportun. » indique le communiqué qui a choisi l’omerta sur les frais des abonnées que l’opérateur a encaissé en ces derniers jours, suite à l’ajout des 5% sur les frais d’envoi des transferts Mobile Money. Aucune promesse n’a été faite quant-à la suite à donner à ces 5% sur les frais d’envoi des transferts, défalqués chez les abonnées pendant ces 4 jours. Un silence regrettable qui illustre le mépris de l’opérateur GSM.

Dans un communiqué, lundi 14 mars 2022, le réseau GSM MTN-BENIN a indiqué arrêter l’application de sa nouvelle grille tarifaire de transfert d’argent dans le cadre de la mise en application de la taxe contributive de 5%. « Comme suite à la séance tenue avec l’administration fiscale, relative à la situation de ses abonnées, qui ont été affecté par l’augmentation récente des frais de retrait et de transfert d’argent nationaux et régionaux via MTN Mobile Mobile, MTN décide à compter de ce jour [ Lundi 14 mars, ndlr] de revenir à sa précédente grille tarifaire. » peut-on lire dans le communiqué publié sur la page Facebook de l’opérateur sud-africain.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.