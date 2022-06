Après Poutine, Macky Sall envisage se rendre à Kiev pour rencontrer Zélensky

Le chef de l’Etat sénégalais et président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, a dit samedi à Accra son intention de se rendre en Ukraine après avoir été reçu vendredi en Russie par son homologue Vladimir Poutine.

« Oui (…) j’irai également à Kiev. C’est important pour contribuer au retour de la paix », a dit M. Sall à des journalistes en arrivant à un sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). M. Sall n’a pas donné plus de précisions.

M. Sall a été reçu par M. Poutine vendredi à Sotchi (sud de la Russie). Il lui a demandé au nom des pays africains « de prendre conscience que nos pays (…) sont des victimes de cette crise au plan économique ». Il a invoqué le blocage des céréales, les pays africains étant fortement dépendants des exportations de Russie et d’Ukraine, ainsi que la pénurie d’engrais. Il a fait valoir que les sanctions occidentales contre la Russie aggravaient les effets de la crise pour les pays africains, et a appelé à ce que le secteur alimentaire soit tenu à l’écart des représailles.

Il a dit plus tard être sorti « rassuré » de ses entretiens avec M. Poutine. En annonçant la visite de M. Sall en Russie, la présidence sénégalaise avait évoqué une visioconférence au cours de laquelle Volodymyr Zelensky s’adresserait à l’Union africaine à une date à convenir, plutôt qu’une visite.

Le rôle de l’Afrique grandit sur la scène internationale

« Le rôle politique de l’Afrique grandit sur la scène internationale. Nous sommes persuadés que l’Afrique en général aussi bien que les États qui la constituent et avec qui nous entretenons traditionnellement des relations très bienveillantes et réellement amicales, ont de grandes perspectives devant eux, et c’est en partant de ce fait que nous comptons développer nos relations avec l’Afrique en général et avec ses États en particulier », a déclaré le chef de l’État russe.

« Nous nous trouvons à une nouvelle étape de notre développement et nous accordons une grande importance à nos relations avec les pays africains », a indiqué Vladimir Poutine. Selon ses informations, les échanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique ont augmenté de 34% au cours des six derniers mois. Le chef de l’État russe a également souligné que la Russie comptait développer des liens culturels et humanitaires avec l’Afrique. « Et nous ferons tout afin que ce développement s’intensifie », a-t-il ajouté en précisant que la Russie montrait toujours un grand intérêt envers la culture africaine.

Vladimir Poutine a précisé que la Russie célébrait traditionnellement tous les événements importants pour le continent africain, notamment la Journée de l’Afrique et le soixantième anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques avec le Sénégal. « Dans les semaines qui viennent vous allez célébrer la création de l’Union africaine. À l’occasion de cet événement, je voudrais rappeler que notre pays a toujours été aux côtés de l’Afrique et l’a toujours soutenue dans sa lutte contre le colonialisme ». Le président russe a rappelé également qu’en 2019 la Russie avait accueilli le sommet Russie-Afrique.