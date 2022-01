Après les sanctions, la CEDEAO déclare sa « disponibilité » à aider le Mali

La CEDEAO reste disponible pour accompagner le Mali pour le retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste, a annoncé dimanche 16 janvier, l’organisation sous-régionale.

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a annoncé sa disponibilité à travailler de concert avec le Mali pour un retour à l’ordre constitutionnel. « La CEDEAO reste disponible pour accompagner le Mali pour le retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste », a annoncé dimanche 16 janvier, l’organisation sous-régionale.

Cette déclaration de la CEDEAO intervient après une mobilisation monstrueuse des maliens contre les sanctions de l’organisation sous-régionale qu’ils jugent « inhumaines », à l’encontre de leur pays. Plus tôt dans la même journée du dimanche, la CEDEAO, prise à partie par les internautes sur le réseau social Facebook, s’est vu obligée à se justifier. « Les sanctions imposées par la CEDEAO au Mali visent avant tout les autorités militaires de la Transition qui ne veulent pas organiser pendant plus de 5ans les élections qui auraient permis au Peuple Malien de choisir démocratiquement ses dirigeants », a-t-elle justifié.

Les sanctions décidées par la CEDEAO contre le Mali sont d’ordre diplomatique et économique et visent à isoler le pays des autres pays membres de l’organisations sous-régionale. Cloué sous le poids des sanctions, le Mali reste debout comme un vaillant soldat et tient tête à la CEDEAO qu’il traite d’institution influencée par la France. Bamako a d’ores et déjà pris des mesures de représailles et a entamé des discussions avec des pays amis, dont l’Algérie, la Mauritanie et la Guinée pour trouver des solutions palliatives à sa situation.