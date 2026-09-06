Après les saisies, l’Angola entame la cession des avoirs récupérés

Le gendarme angolais des marchés financiers a approuvé la vente de 34 % du capital de Standard Bank Angola, une participation saisie à l’homme d’affaires Carlos São Vicente après sa condamnation pour détournement de fonds. L’offre publique se déroule du 11 au 25 septembre 2026, avant une introduction en Bourse le 30 septembre à la Bourse angolaise de la dette et des valeurs (Bodiva).

La Commission du marché des capitaux (CMC) a autorisé la cession de 4,76 millions d’actions, dont le prix est fixé entre 41 220 et 50 000 kwanzas par titre, soit une valorisation de la participation comprise entre 215 et 261 millions de dollars selon le cours final retenu.

Sur ces 34 %, 24 points de pourcentage sont réservés au groupe sud-africain Standard Bank, qui portera ainsi sa participation totale à 75 %, tandis que 10 % seront proposés au grand public. L’État angolais, qui détenait 49 % de la banque depuis la saisie, conservera 15 % du capital à l’issue de l’opération.

Cette mise en vente marque une nouvelle étape dans la politique de récupération d’avoirs engagée par le président João Lourenço depuis son arrivée au pouvoir en 2017, en rupture avec la gestion économique de son prédécesseur José Eduardo dos Santos.

La chute d’un homme d’affaires influent

Carlos São Vicente s’était imposé comme l’un des hommes d’affaires les plus en vue de l’ère dos Santos, notamment à travers des contrats d’assurance fournis à la compagnie pétrolière publique Sonangol. La justice angolaise l’a reconnu coupable d’avoir détourné plus de 1,2 milliard de dollars et de s’être constitué une fortune estimée à 3,6 milliards de dollars.

Il a été condamné à neuf ans de prison pour détournement de fonds et fraude fiscale, et sommé de rembourser 500 millions de dollars à l’État angolais. En mars 2023, la Haute Cour de Singapour a rejeté sa demande de déblocage de 2,6 millions de dollars pour financer sa défense, estimant que sa famille disposait de moyens suffisants pour s’en acquitter sans difficulté. C’est par décret présidentiel, en juillet 2024, que João Lourenço a autorisé la mise en vente de la participation saisie.

Une campagne anticorruption tous azimuts

Depuis 2017, l’exécutif angolais affirme avoir récupéré plus de 5 milliards de dollars d’avoirs détournés, un montant auquel s’ajoutent 10 milliards de dollars déjà annoncés et 21 milliards de dollars supplémentaires encore soumis à des décisions de justice. Le pays a par ailleurs mené 89 privatisations depuis 2019, et 74 autres cessions d’actifs publics restent en attente.

L’introduction en Bourse de Standard Bank Angola, prévue le 30 septembre sur la Bodiva, doit acter la sortie définitive de cette participation du portefeuille de l’État.