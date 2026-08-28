Après l’élimination contre Ferencvaros, Trabzonspor refuse la démission de Fatih Tekke

Trabzonspor a refusé la démission de son entraîneur Fatih Tekke, annoncée par le technicien après la défaite 4-0 concédée jeudi 27 août à Ferencvaros, un revers qui a éliminé le club turc en barrages de Ligue Europa.

Dans un communiqué publié le 28 août, le club a indiqué que son conseil d’administration n’acceptait pas ce départ et maintenait Tekke à son poste. Trabzonspor a ajouté qu’il serait sur le banc lundi 31 août pour le match de Süper Lig contre Amedspor.

Après la rencontre en Hongrie, Tekke avait annoncé à la télévision qu’il démissionnait en assumant la responsabilité de cette lourde défaite. L’entraîneur dirige l’équipe première depuis mars 2025.

La double confrontation contre Ferencvaros s’est soldée par deux défaites, 1-0 à domicile au match aller puis 4-0 au retour, pour un total de 5-0. Éliminé des barrages de Ligue Europa, Trabzonspor poursuivra néanmoins sa saison continentale en Ligue Conférence.

Le club sortait pourtant d’une saison 2025-2026 terminée à la troisième place de Süper Lig avec 69 points et d’une victoire en Coupe de Turquie. En championnat cette saison, Trabzonspor compte une victoire et un nul après deux journées, avec notamment un doublé de Mohamed Salah lors du succès 2-1 contre Başakşehir le 23 août.

Le prochain rendez-vous officiel de Trabzonspor reste donc la réception d’Amedspor, prévue le 31 août, avec Fatih Tekke toujours annoncé à la tête de l’équipe.