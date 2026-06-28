Après la rupture diplomatique du Burkina, l’AES désormais alignée face à Paris

Le Burkina Faso a annoncé, vendredi 26 juin 2026, la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la France. Cette décision, présentée par Ouagadougou comme un acte de souveraineté, confirme la dégradation profonde des rapports entre les deux pays et aligne désormais le Burkina Faso sur la position du Mali et du Niger au sein de l’AES.

Le Burkina Faso a annoncé la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la France. Cette décision, rendue publique vendredi 26 juin 2026, marque une nouvelle étape dans la détérioration des rapports entre Ouagadougou et Paris, déjà fortement dégradés depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré.

L’annonce a été faite à travers un communiqué lu à la télévision nationale par le ministre porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Selon les autorités burkinabè, cette rupture prend effet à compter du 26 juin 2026.

Ouagadougou reproche à Paris une attitude jugée contraire aux intérêts du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabè évoque notamment des accusations d’ingérence, d’ambitions néocoloniales et de soutien à des réseaux présentés comme hostiles au pays. Ces accusations sont rejetées par la France, qui dénonce une décision « hostile et sans fondement ».

La décision du Burkina Faso ne surgit pas dans un contexte apaisé. Depuis le coup d’État de septembre 2022, les relations entre Ouagadougou et Paris se sont progressivement tendues. Les autorités burkinabè ont, ces dernières années, multiplié les décisions marquant leur volonté de réduire l’influence française dans le pays.

En janvier 2023, Ouagadougou avait demandé le départ des forces spéciales françaises présentes dans le cadre de l’opération Sabre. Par la suite, plusieurs médias français, dont RFI, France 24 puis TV5 Monde, ont été suspendus ou interdits de diffusion. Des diplomates français ont également été expulsés, dans un climat d’accusations récurrentes d’activités jugées incompatibles avec les intérêts du Burkina Faso.

Cette rupture diplomatique apparaît donc comme l’aboutissement d’un processus déjà engagé depuis plusieurs années. Elle confirme le choix des autorités burkinabè de rompre avec l’ancien cadre de coopération avec la France, notamment dans les domaines diplomatique, militaire et médiatique.

La France, de son côté, dit prendre acte de la décision de Ouagadougou. Le ministère français des Affaires étrangères indique examiner des mesures de réciprocité et appelle ses ressortissants au Burkina Faso à faire preuve d’une vigilance renforcée.

L’AES désormais alignée face à Paris

Avec cette décision, le Burkina Faso rejoint le Mali et le Niger dans une rupture assumée avec la France. Les trois pays membres de la Confédération des États du Sahel affichent désormais une position commune face à Paris.

Le Mali et le Niger avaient déjà engagé leur propre processus de rupture avec la France, dans un contexte marqué par des tensions politiques, militaires et diplomatiques. Le Burkina Faso complète ainsi l’alignement des trois pays de l’AES sur une ligne souverainiste et anti-ingérence.

Cette évolution confirme la recomposition en cours au Sahel. Après leur retrait de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont renforcé leur coopération au sein de l’AES et diversifié leurs partenariats, notamment vers la Russie, la Turquie et l’Iran.

Pour Ouagadougou, la rupture avec Paris s’inscrit dans une volonté affirmée de redéfinir ses alliances et de reprendre le contrôle de ses choix diplomatiques et sécuritaires. Pour la France, elle marque un nouveau recul de son influence dans une région où elle a longtemps occupé une place centrale.

Cette décision ouvre désormais une période d’incertitude sur la gestion des intérêts diplomatiques, consulaires et sécuritaires entre les deux pays. Elle confirme surtout que le Sahel francophone est entré dans une nouvelle phase de recomposition, où l’AES entend parler d’une seule voix face à ses anciens partenaires occidentaux.