Après la mort de Liam Payne, Harry Styles : ‘vivre sa vie aussi intensément’ pour honorer ses amis

Harry Styles s’est exprimé pour la première fois en détail sur la disparition de son ancien camarade de One Direction , Liam Payne , lors d’une interview accordée à Zane Lowe pour Apple Music. À la veille de la sortie de son quatrième album studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, attendu le vendredi 6 mars, le chanteur a décrit la difficulté de vivre un deuil rendu public et la manière dont la médiatisation a affecté son processus de deuil.

Harry Styles s’est exprimé pour la première fois en détail sur la disparition de son ancien camarade de One Direction, Liam Payne, lors d’une interview accordée à Zane Lowe pour Apple Music. À la veille de la sortie de son quatrième album studio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, attendu le vendredi 6 mars, le chanteur a décrit la difficulté de vivre un deuil rendu public et la manière dont la médiatisation a affecté son processus de deuil.

Dans l’entretien, Styles a expliqué combien il lui a été difficile d’accepter la mort de Liam Payne et d’endurer le regard du public. Il a dit avoir eu du mal à aborder le sujet, évoquant une sensation d’appropriation de sa peine par des tiers : « En toute transparence, c’est quelque chose avec lequel j’ai du mal, même l’idée d’en parler », a-t-il déclaré, ajoutant que d’autres personnes semblaient parfois tenter d’exprimer ou d’interpréter son chagrin.

Le chanteur a insisté sur l’écart qu’il a ressenti entre ses émotions personnelles et la représentation publique de celles-ci. Il a raconté que la médiatisation de la tragédie a créé une distance entre ce qu’il ressentait réellement et l’image attendue par certains observateurs, précisant qu’il demeurait profondément affecté par la disparition d’un ami proche.

Publicité

Les circonstances de la mort de Liam Payne et les réactions des anciens membres du groupe

Liam Payne est décédé le 16 octobre 2024 à l’âge de 31 ans après une chute depuis le balcon de sa chambre d’hôtel. L’annonce de sa mort avait provoqué une vive émotion parmi les fans et dans le monde de la musique. Peu après le décès, les membres restants de One Direction — Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson et Zayn Malik — ont publié un message commun via le compte officiel du groupe, leur première publication collective depuis quatre ans.

Dans ce communiqué, les anciens collègues de Payne écrivaient être « anéantis » par la nouvelle et précisaient qu’ils prendraient le temps de faire leur deuil avant de s’exprimer davantage. Harry Styles a rappelé la proximité qui les liait depuis leurs débuts : il a décrit Liam comme « une personne vraiment spéciale », soulignant sa bonté et son aspiration à la grandeur.

Au cours de l’interview, Styles a également relié cette période de deuil à sa démarche artistique actuelle. Il a expliqué que la réflexion née après la disparition de son ami avait influencé le travail sur son nouvel album et sa manière d’envisager sa vie personnelle et professionnelle.

Publicité

Interrogé sur la manière d’honorer les amis partis, il a affirmé que continuer à vivre pleinement constituait, selon lui, une forme d’hommage : « Je crois que la meilleure façon d’honorer ses amis, c’est de vivre sa vie aussi intensément que possible », a-t-il dit.