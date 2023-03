« Apprenez-leur que la femme doit être soumise dans son foyer », ce conseil de Sessimè

Alors qu’elle donnait son avis sur la célébration du 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes, la chanteuse Sessimè a évoqué la soumission de la femme dans le foyer.

La chanteuse Sessimè fait la Une du 36è numéro du magazine BlueLife. Dans un entretien accordé au media et rendu public ce mercredi 8 mars 2023, Sssimè s’est prononcée sur son combat pour l’émancipation de la femme. Pour la fana fana lady, la question du droit de la femme ne devrait pas être seulement un combat du 08 mars, mais un combat de tous les jours, de longue haleine, et il faut être prêt pour ça à tout moment.

« Je souhaite beaucoup de force et de courage à toutes ces femmes engagées pour la cause et à tous ces hommes qui accompagnent la lutte, parce que ce n’est pas seulement une affaire des femmes, c’est également une affaire des hommes. Ce sont les hommes qui ont du mal à voir la femme pour qui elle est, et la chosifient. Il faudrait alors intégrer les hommes dans ce combat, dans cette quête pour qu’ils comprennent que la femme est un être humain, qu’elle a des droits et devoirs, qu’elle est à respecter », a expliqué Sessimè.

Sessimè sur la soumission

L’interprète du titre « My praise » soutient que la femme qui va à l’école mérite autant qu’un homme une place de dirigeante, d’intellectuelle, de responsable dans les administrations, dans les sociétés. « Aussi, que les femmes n’attendent pas que les hommes viennent redorer leur image et fassent le boulot à leur place. Elles doivent se lever et aller de l’avant. Et ce boulot du leadership féminin, c’est déjà depuis la base, depuis l’éducation à la maison qu’il faut l’intégrer aux petits garçons et aux petites filles », a-t-il déclaré.

Dans son entretien Sessimè a évoqué sans ambages la question de soumission qui divisent les hommes et les féministes. Selon celle qui se fait appeler la « Na G13 », la soumission de la femme n’est pas négociable dans un couple et doit être inculquée aux femmes dès le bas âge.

« Que ce soit dans nos écoles, dans l’éducation à la maison, apprenez-leur que la femme doit être soumise dans son foyer et cela ne voudra en aucun cas dire que la femme n’a pas de droit et devoir, que la femme ne peut pas avoir certains postes de responsabilité dans la société. Ceci n’est pas une faveur qu’on fait aux femmes, c’est un mérite… », a-t-il clarifié.

La chanteuse Sessimè s’est également prononcée sur sa carrière musicale, son couple avec le chanteur Nikanor et sur la la place de la femme dans l’industrie du show-business béninois.