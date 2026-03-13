Appel désespéré pour libérer le prince Hamza

Noor de Jordanie, troisième épouse du roi Hussein, a lancé un appel au roi Abdallah II pour obtenir la libération de son fils Hamza, placé en résidence surveillée depuis avril 2021, selon un article du magazine Hola publié lundi 9 mars. L’intervention intervient dans un contexte de tensions au Moyen‑Orient et face à la détérioration de la situation en Jordanie.

La mère du prince a demandé que son aîné puisse quitter le territoire pour se mettre en sécurité. Dans un message publié sur son compte X le 28 février, à la suite d’une attaque conjointe attribuée à Israël et aux États‑Unis contre l’Iran, elle a demandé au palais jordanien de rendre la liberté au prince Hamza et aux autres personnes qu’elle qualifie de détenues arbitrairement afin qu’elles puissent se protéger pendant le conflit. Le prince, âgé de 45 ans, vit reclus avec sa famille dans une résidence et bénéficie de mesures de protection depuis avril 2021.

La possibilité que le roi Abdallah II accède à cette requête reste incertaine, les rapports entre les deux hommes étant marqués par des épisodes conflictuels. À la mort du roi Hussein, en février 1999, Abdallah avait initialement nommé Hamza prince héritier, avant de modifier l’ordre de succession en 2004 en désignant son propre fils Hussein à la place de son demi‑frère, ce qui a détérioré leurs relations.

Profil du prince Hamza, fils aîné de Noor

Né le 29 mars 1980, Hamza est l’aîné des quatre enfants du roi Hussein et de Noor. Il a été scolarisé à la Harrow School au Royaume‑Uni, suivi d’une formation militaire à l’Académie royale de Sandhurst, puis a obtenu un diplôme à l’université d’Harvard.

Sur le plan privé, il a été marié de 2004 à 2009 à la princesse Noor bint Asem bin Nayef, mère de sa fille Haya bint Hamzah ; le couple a ensuite divorcé. En 2012, il a contracté un second mariage avec la princesse Basmah Bani Ahmad, qui est la mère de ses six autres enfants, toujours selon Hola.

En 2021, Hamza a été arrêté et accusé d’avoir participé à une conspiration visant à renverser le roi. Suite à cette affaire, Abdallah II a promulgué un décret limitant les déplacements du prince, après avoir déclaré avoir épuisé les tentatives de règlement du différend. En 2022, Hamza a renoncé à ses titres tout en affirmant sa fidélité à la Jordanie et son service envers la nation.