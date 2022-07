Apoutchou National: sa mère Bleu Brigitte dévoile sa plus grosse peur pour son fils

Lors d’un entretien accordé à une chaîne ivoirienne ce vendredi 15 juillet 2022, Bleu Brigitte, mère du blogueur Apoutchou National a dévoilé sa plus grande peur pour son fils.

D’une enfance difficile à la célébrité, Apoutchou était à cœur ouvert sur poepl’Emik ce vendredi. Blogueur, influenceur, vidéaste ou humoriste, Apoutchou se définit comme le vent. « Je vais partout, là où le vent me mène, je n’ai pas de limite », a-t-il expliqué. Mais Apoutchou a été reçu sur le plateau avec sa mère, Bleu Brigitte. Interrogée sur son fils, l’actrice a exprimé sa fierté avant de révéler sa plus grosse peur.

« Je suis satisfaite parce qu’il a beaucoup changé, quand il a commencé, c’était pas facile, aujourd’hui, il a choisi sa voie. Et je pense qu’il y a certaines chose qu’il ne fait plus. Aujourd’hui, je suis vraiment fière de lui parce que je sais que, il a vraiment choisi sa voie et il va suivre », a-t-elle expliqué.

Connue comme une mère protectrice qui ne laisse rien passer concernant son fils Apoutchou souvent au cœur de la polémique sur les réseaux sociaux, Bleu Brigitte avoue: « Ma plus grosse crainte est qu’on lui fasse du mal ».

Bleu Brigitte Agbré est une comédienne bien connue en Côte d’Ivoire pour son apparition dans le téléfilm satirique « Faut pas Fâcher » de la RTI 1ère chaîne.