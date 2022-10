Antonio Rüdiger: « J’espère que Vinicius gagnera le Ballon d’Or »

En conférence de presse ce lundi, le défenseur du Real Madrid Antonio Rüdiger a encensé son coéquipier Vinicius Jr, espérant qu’il gagne le Ballon d’Or un jour.

Le joueur du Real Madrid Antonio Rudiger s’est présenté à la presse lundi, pour répondre aux questions des journalistes avant le duel contre Leipzig en Ligue des champions. L’ancien défenseur de Chelsea a évoqué plusieurs sujets notamment le Ballon d’or. L’international allemand a d’abord félicité Karim Benzema qui a remporté l’édition 2022 de la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

« Benzema a mérité son Ballon d’Or. Il a réalisé une saison fantastique”, a-t-il lancé avant d’aborder son classement personnel lors du dernier BO: » Quant à moi, c’est la première fois que je figure dans un tel classement, je trouve ça sympa. Mais ça ne change en rien mon attitude. » Également interrogé sur Vinicius Jr, Rüdiger n’a pas tari d’éloge sur son jeune coéquipier, espérant qu’il remporte également le Ballon d’Or un jour.

« Pour moi, il est comme un petit frère. Il m’aide à m’améliorer en espagnol et je ne sais pas comment on fait, mais on se comprend. En tant que joueur, il est énorme. Il le démontre à chaque match. J’espère qu’il gagnera le Ballon d’Or un jour« , a déclaré le roc Merengue dans des propos rapportés par Real France

Après avoir explosé la saison dernière, Vinicius Jr a débuté le nouvel exercice sur les mêmes bases. L’international auriverde porte l’attaque Merengue par ses buts et ses passes décisives. Le week-end dernier contre Séville (victoire 3-1), Vini a délivré deux offrandes, à Luka Modric et Lucas Vazquez, pour conduire les siens vers un nouveau succès dans le championnat espagnol. S’il doit encore corriger quelques aspects de son jeu, Vinicius est sans doute un prétendant sérieux pour les éditions à venir du Ballon d’Or.