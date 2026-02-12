Antoine Semenyo, recrue hivernale de Manchester City en Premier League

Arrivé à Manchester City lors du dernier mercato hivernal, Antoine Semenyo s’est rapidement distingué comme l’une des surprises de cette deuxième moitié de saison. L’attaquant ghanéen, qui avait déjà fait parler de lui à Bournemouth durant la première partie de l’exercice, confirme son efficacité sous ses nouvelles couleurs et alimente les discussions autour des meilleures acquisitions hivernales en Premier League.

Arrivé à Manchester City lors du dernier mercato hivernal, Antoine Semenyo s’est rapidement distingué comme l’une des surprises de cette deuxième moitié de saison. L’attaquant ghanéen, qui avait déjà fait parler de lui à Bournemouth durant la première partie de l’exercice, confirme son efficacité sous ses nouvelles couleurs et alimente les discussions autour des meilleures acquisitions hivernales en Premier League.

Depuis son transfert, Semenyo a participé à huit rencontres avec les Citizens ; il s’y est illustré en marquant cinq fois et en délivrant deux passes décisives. Sa place au sein d’un effectif dense et compétitif ne s’est pas faite attendre, tant son profil répond aux besoins offensifs de l’équipe.

Son sens du jeu, la capacité à attaquer les espaces derrière la défense et une finition souvent juste lui ont permis de s’intégrer rapidement au système de jeu. Ces qualités lui donnent une vraie valeur ajoutée dans les phases finales des actions et dans la surface adverse.

Publicité

Un apport déterminant dans la lutte pour les trophées

Si l’on additionne ses performances sous les maillots de Bournemouth et de Manchester City, le bilan de la saison devient encore plus parlant : 13 réalisations et 4 offrandes décisives en 25 matches disputés. Ces chiffres traduisent une régularité et une progression constante qui renforcent son statut de joueur influent.

Au-delà des statistiques pures, Semenyo apporte de la verticalité, de l’intensité et un véritable point d’appui offensif. Dans une équipe qui ambitionne des titres sur plusieurs fronts, disposer d’un profil capable de casser les lignes et de se montrer intimidant dans la surface peut peser lourd dans les moments décisifs.

Les premières semaines du Ghanéen à City sont donc une réussite sur le plan sportif. Si la saison se poursuit, son impact laisse présager qu’il pourrait figurer parmi les signatures hivernales les plus marquantes de la Premier League.