Antoine de Caunes monte au créneau après le décès de Bruno Salomone

Antoine de Caunes , invité de l’émission diffusée le 20 mars sur France 5, a exprimé son émotion après le décès de l’humoriste et comédien Bruno Salomone , décédé le même jour à 55 ans des suites d’un cancer. Lors de cette émission animée exceptionnellement par Mohamed Bouhafsi, de Caunes a regretté publiquement l’absence de reconnaissance accordée à Salomone de son vivant et a annoncé les modalités de la cérémonie funéraire prévue le 23 mars à Joinville-le-Pont.

La présence d’Antoine de Caunes au plateau intervenait dans le cadre d’un numéro où figuraient également les rappeurs Bigflo & Oli, venus présenter leur album Karma paru le 13 mars. De Caunes était présent pour promouvoir le huitième numéro du trimestriel Vieux, lancé en 2024 et paru en kiosques début mars, dont la une met en avant les comédiennes Karin Viard et Judith Magre.

Le ton éditorial de ce magazine, qualifié d’irrévérencieux par ses rédacteurs, propose selon ses auteurs de « faire un pas de côté » dans une période dominée par le jeunisme et l’urgence médiatique. Antoine de Caunes, ancien visage de Canal+, a détaillé ce positionnement en plateau tout en revenant sur la carrière et la disparition de Bruno Salomone.

Antoine de Caunes réagit au décès de Bruno Salomone

Interrogé sur la mort de Bruno Salomone, Antoine de Caunes a manifesté une vive émotion et une forme de regret. Il a déclaré : « Je suis désolé qu’il faille mourir pour faire la Une de Paris Match. Il aurait mérité de l’avoir bien avant […] Il n’a pas eu la carrière et la reconnaissance qu’il méritait, très sincèrement. » Ces propos ont été tenus lors de l’émission diffusée le vendredi 20 mars, jour du décès annoncé du comédien.

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Bruno Salomone s’était fait connaître en tant que membre du duo Nous C Nous, aux côtés de Jean Dujardin, et par des rôles emblématiques au cinéma et à la télévision. Il est notamment resté dans les mémoires pour le personnage d’Igor d’Hossegor dans le film Brice de Nice et pour son interprétation de Denis Bouley dans la série Fais pas ci, fais pas ça, diffusée sur France Télévisions.

Les obsèques de Bruno Salomone sont programmées le lundi 23 mars. Une messe sera célébrée à 10 heures en l’église Saint-Anne de Polangis à Joinville-le-Pont, avant l’inhumation au cimetière communal. La cérémonie est annoncée comme ouverte au public.

Sur le plateau de France 5, la mort de Salomone a mobilisé des témoignages et des réactions, alors que plusieurs invités participaient à l’émission animée ce jour-là par le journaliste Mohamed Bouhafsi, remplaçant Anne-Élisabeth Lemoine qui présente habituellement C à vous du lundi au jeudi.