Anouchka Delon porte plainte contre ses deux frères pour enregistrement à son insu

Le conflit familial autour de la succession d’Alain Delon franchit une nouvelle étape judiciaire : ce mardi 17 mars 2026, Alain‑Fabien et Anthony Delon doivent comparaître devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, poursuivis par leur sœur Anouchka Delon pour « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui » après l’enregistrement puis la diffusion d’une conversation privée datée du 7 janvier 2024.

La procédure intervient dans un contexte de tensions familiales récurrentes depuis la disparition d’Alain Delon, décédé le 18 août 2024 à Douchy (Loiret) à l’âge de 88 ans. Les divisions au sein du clan Delon ont alimenté une couverture médiatique importante et des échanges publics entre membres de la famille, que plusieurs protagonistes ont qualifiés de sources de division.

Selon CNews, à l’origine de l’action civile et pénale engagée par Anouchka Delon figure l’enregistrement d’une conversation privée qu’elle tenait avec leur père et dont aurait été assurée la diffusion. La plaignante reproche à ses frères d’avoir porté atteinte à son intimité en enregistrant ces propos puis en les rendant publics.

Alain‑Fabien et Anthony Delon face à la justice

Dans l’extrait audio cité par la presse, Anouchka Delon exprime son épuisement face à la pression familiale et médiatique : « Je suis fatiguée papa, je suis énervée ce soir à cause de tout ce qui se passe. Moi on est en train de m’enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies, surtout. Un débile, toi. Moi, une conne. Une fille qui manipule son père. Il va peut‑être falloir dire un truc papa. Le piège va se refermer sur toi. »

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Dans un autre passage de l’enregistrement cité, elle se plaint des attaques médiatiques : « Moi je me démerde ? Je m’en prends déjà plein la gueule. À la télé, toute la journée, on me défonce. [On dit] que je te manipule, que t’es gâteux, qu’Anthony va te mettre sous tutelle. »

Alain‑Fabien Delon, cité par la presse, a expliqué avoir placé son téléphone dans une serviette et activé l’enregistrement vocal avant l’arrivée d’Anouchka dans la cuisine, affirmant s’être absenté pour fumer une cigarette « 2 secondes après avoir fermé la porte » et avoir enregistré la suite de la conversation. Cette version figure dans les éléments présentés au dossier médiatique et rapportés par les médias.

Les faits reprochés relèvent d’une qualification pénale courante en matière de protection de la vie privée : l’enregistrement et la diffusion d’une conversation privée sans le consentement des personnes concernées peuvent donner lieu à des poursuites devant une juridiction correctionnelle. L’audience est prévue le mardi 17 mars 2026 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.