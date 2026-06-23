Anouchka Delon dénonce la violence envers les enfants après la mort de deux enfants étouffés dans une voiture

Une tragédie liée à une température caniculaire a endeuillé la ville de Carpentras ce lundi 22 juin 2026. Deux enfants âgés de 2 et 4 ans ont été retrouvés sans vie dans un véhicule stationné en plein soleil, un drame qui a déclenché une vive émotion au sein de la population et sur les réseaux sociaux. Face à cet événement déchirant, Anouchka Delon, fille de l’acteur Alain Delon et mère d’un petit garçon, a pris la parole publiquement pour dénoncer ce qu’elle considère comme une forme de maltraitance envers les enfants.

Ce double décès survient alors que la France connaît une intense vague de chaleur. Ces accidents mortels dans des voitures surchauffées, bien que malheureusement récurrents, mettent en lumière les risques que font courir les plus hautes températures sur les personnes vulnérables, en particulier les jeunes enfants dont l’organisme est incapable de réguler efficacement la chaleur. L’affaire a suscité une importante couverture médiatique, ravivant les débats sur la vigilance nécessaire autour des mineurs lors des épisodes caniculaires.

Anouchka Delon, habituellement discrète sur sa vie personnelle, a utilisé son compte Instagram pour exprimer son effroi et sa colère. Maman d’un garçon de six ans, elle a qualifié cet accident de « violence faite aux enfants », dénonçant une négligence grave de la part des adultes responsables de la surveillance des mineurs. Sa réaction a trouvé un écho important, notamment sur les réseaux sociaux, où les internautes partagent souvent des messages d’alerte concernant les dangers des véhicules fermés exposés au soleil.

Un accident fatal sous une chaleur suffocante au cœur du Vaucluse

Les faits se sont déroulés en début d’après-midi, dans la commune de Carpentras, au moment où la canicule faisait rage dans la région. La température extérieure dépassait les 40 degrés Celsius, créant des conditions extrêmement dangereuses dans des espaces confinés exposés au soleil. Selon les informations diffusées par M6 Info et BFM TV, les pompiers ont été alertés par la mère des enfants à 13h20.

Sur place, les secours ont découvert les deux enfants en arrêt cardiovasculaire à l’intérieur de la voiture, dont l’habitacle était devenu un véritable four en raison de la chaleur étouffante. Les tentatives de réanimation entreprises par les équipes médicales ont malheureusement échoué, et les enfants ont été déclarés morts sur place.

Les premières investigations révèlent que les enfants, selon toute vraisemblance, auraient pénétré dans le véhicule et se seraient enfermés accidentellement à l’intérieur, sans trouver de moyen d’en sortir. Une enquête judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de ce drame et notamment la vigilance qu’auraient dû avoir les adultes en charge de leur surveillance.

Dans le quartier, le choc est palpable. Un voisin interrogé par BFM TV a décrit la famille comme « honorable et sans histoire », rappelant combien une simple inattention, de l’ordre de quelques minutes, peut entraîner des conséquences irréversibles. Ce témoignage souligne aussi la rapidité avec laquelle la surchauffe d’un habitacle peut devenir mortelle.

Les données climatiques confirment la dangerosité d’une telle situation. La Chaîne Météo indique qu’une voiture exposée directement au soleil peut atteindre des températures internes pouvant culminer à 70 degrés Celsius en seulement vingt minutes, même avec une température extérieure autour de 40 degrés. Par ailleurs, les rapports de Météo France insistent sur le fait qu’une exposition de dix minutes à une telle chaleur dans un habitacle clos est suffisante pour provoquer des lésions irréversibles, voire la mort, chez les enfants ou les animaux, qui ne peuvent pas réguler leur température corporelle efficacement.

La colère d’une mère et l’engagement public d’Anouchka Delon

Suite à cette tragédie, Anouchka Delon s’est exprimée sur Instagram, faisant part de sa consternation et de son indignation. Dans sa story publiée le 22 juin 2026, elle écrit : « Ça aussi, c’est de la violence faite aux enfants, les laisser étouffer dans une voiture… » Cette déclaration puissante reflète une condamnation claire de ce qu’elle perçoit comme une faute grave de la part des adultes censés protéger les enfants.

Pour la comédienne âgée de 35 ans, cette situation ne saurait être réduite à une fatalité due à la météo. Elle qualifie la disparition de ces enfants comme une négligence coupable, assimilable à une forme délibérée de violence. Anouchka Delon n’en est pas à son premier engagement public sur des sujets sociaux sensibles. Elle avait notamment publiquement soutenu la réalisatrice et militante féministe Andréa Bescond en mars 2026, en diffusant le message « Force à toutes ».

Quelques jours avant ce drame, Anouchka Delon avait également rendu hommage à son père, Alain Delon, disparu en août 2024, à l’occasion de la fête des pères, soulignant le poids des émotions personnelles dans ces moments douloureux. Elle avait partagé de nombreuses photographies d’archives en soulignant : « Pour toi. Pour l’éternité. Aujourd’hui tu me manques papa ».