Annoncé au PSG, José Mourinho sort du silence

-Publicité-

L’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, a réagi aux rumeurs de ces dernières semaines l’envoyant au PSG. Et le technicien portugais a refroidi les espoirs de ses fans parisiens.

Si Christophe Galtier devrait conserver son poste jusqu’à la fin de la saison, le technicien français ne serait certainement plus l’entraîneur du PSG au prochain exercice. L’ancien coach de Nice, fragilisé par son année 2023 catastrophique avec en point d’orgue l’élimination des Rouge & Bleu en Ligue des champions, éjectés par le Bayern Munich (0-1, 2-0), devrait prendre la porte à la fin du championnat. Et déjà les noms de ses potentiels remplaçants font la UNE des journaux français. L’Equipe parle pour sa part de Zidane, Gallardo, Thiago Motta, et José Mourinho.

Mourinho heureux à l’AS Roma

Seulement, l’entraîneur d’AS Roma ne compte pas débarquer chez les Parisiens, en tout cas pas l’été prochain. Alors que son équipe venait de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa, Mourinho assure être heureux dans la capitale italienne. « Je suis heureux ici, j’aime les gens et ils m’aiment. Nous verrons plus tard », a expliqué l’entraîneur portugais au moment d’évoquer l’avenir.

- Publicité-

Même problème avec Thiago Motta à Bologne. Interrogé par la Gazetta dello Sport, le directeur sportif de Bologne, Marco Di Vaio, a confirmé vouloir compter sur son entraîneur à l’avenir, et évoqué une potentielle prolongation en fin de saison. Et pour ce qui est du cas de Zinedine Zidane, son avenir semble se dessiner du côté de la Juventus.

Le directeur sportif de Bologne🇮🇹 évoque l’avenir de Motta



➡️https://t.co/8Fa8opIzEo pic.twitter.com/IPkGjWD76Y — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 21, 2023

Articles similaires