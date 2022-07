Annie France crache sur Vitale: la chanteuse regrette ne pas l’avoir giflé

La chanteuse ivoirienne Vitale est revenue sur sa brouille avec l’animatrice Annie France Bamba et regrette amèrement de ne pas l’avoir giflé en direct sur l’émission peopl’Emik.

En Côte d’Ivoire, Vitale n’a toujours pas digéré les propos de l’animatrice de Peopl’Emik, Annie France qui lui lançait en direct que sa musique donnait envie de se suicider en mai 2020. « Je suis sûre qu’à la fin de cette émission, Vitale prendra des cours de chants…Je suis emballée quand je te vois danser mais franchement la musique, je n’ai pas envie de le dire, mais ça pourrait donner envie de se suicider parce qu’il n’y a rien qui va…‘’, avait craché l’animatrice.

Alors qu’on la croyait avoir déjà oublié cette mauvaise expérience, Vitale est revenu à la charge. « Jusqu’à présent, je regrette de ne pas avoir giflé Annie France et je ne pardonnerai jamais à Barthélémy Inabo », a déclaré la chanteuse Coupé décalé, Bomisso Nadège alias Vitale lors de son récent passage sur life week-end.

Barthélémy Inabo prend la défense d’Annie France

A l’époque, Annie France a été sévèrement critiquée sur les réseaux sociaux mais a pu compter sur le soutien de Barthélémy Inabo Zouzoua. « Le rôle assigné à Annie France Bamba dans l’émission, c’est d’être agressive. On n’a donc pas le droit de l’incendier. Elle a fait son travail. Si Vitale n’est pas d’accord, ce qu’on lui a reproché là, qu’elle le fasse bien. Elle ne sait pas chanter, elle le sait. Il faut qu’elle apprenne à chanter. Ce n’est pas une injure quand on te dit que tu ne sais pas chanter », va insister Barthélémy Inabo sur la chaîne Ivoire Music Tv.

Choquée, Vitale acraché ses vérités sans faux fuyant à l’ancien animateur. « Je sais chanter oh, je ne sais pas chanter oh … Je ne vous ai rien demandé. De toutes les façons, vous n’avez jamais rien fait pour ma carrière. Et à un moment donné, apprenez à vous faire respecter. Vieux père Barthélémy Inabo (…) Libérez ma vie, s’il vous plaît », avait-t-elle répondu.

Mais le duo a fini par faire la paix lors d’un spectacle de l’humoriste Digbeu Cravate en juin 2021. Seulement, elle a toujours des griefs contre Annie France Bamba.