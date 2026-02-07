Benin Web TV
Anne d’Angleterre dans les gradins à l’ouverture des JO d’hiver 2026 à Milan-Cortina

Vendredi 6 février, la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina s’est tenue dans une ambiance spectaculaire et a été retransmise à l’international. Les tribunes ont rassemblé de nombreuses personnalités, dont le prince Albert II de Monaco, présent à Milan depuis plusieurs jours.

Le souverain monégasque était accompagné de la princesse Anne, sœur du roi Charles III. Les deux membres de familles royales ont déjà pris part aux Jeux : la princesse Anne en 1976 dans les épreuves d’équitation, et le prince Albert en 1988 au sein de l’équipage de bobsleigh à cinq.

La délégation néerlandaise était également visible, avec la reine Máxima, la princesse Amalia et le roi Willem-Alexander, coiffés d’écharpes orange. Cette couleur, symbole des supporters néerlandais, renvoie à la dynastie d’Orange et avait été adoptée par les fédérations sportives du pays à la fin du XIXe siècle. Étaient aussi présents Pavlos de Grèce et son épouse Marie-Chantal, qui a publié des photos de la soirée sur son compte Instagram.

Cérémonie répartie sur quatre sites et plateau artistique international

L’ouverture a été organisée simultanément au stade San Siro, à Milan, et dans trois villages alpins : Cortina, Predazzo et Livigno. Mariah Carey a interprété le titre italien Nel blu dipinto di blu, souvent appelé Volare. Le plateau comprenait aussi d’autres artistes, parmi lesquels Laura Pausini et le ténor Andrea Bocelli. Le spectacle a mobilisé 500 musiciens et 1 200 volontaires âgés de 10 à 70 ans, venus de 27 pays, et a rassemblé 60 000 spectateurs.

