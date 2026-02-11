Anne-Claire Coudray : le maillot de l’AS Saint-Étienne aperçu au JT de TF1 s’arrache

Timothée Chalamet , en pleine promotion du film Marty Supreme , a relancé l’intérêt pour l’AS Saint-Étienne en apparaissant sur le plateau du journal de 20 heures de TF1 avec le nouveau maillot du club, entraînant une forte augmentation des commandes, selon les premiers bilans rendus publics.

Timothée Chalamet, en pleine promotion du film Marty Supreme, a relancé l’intérêt pour l’AS Saint-Étienne en apparaissant sur le plateau du journal de 20 heures de TF1 avec le nouveau maillot du club, entraînant une forte augmentation des commandes, selon les premiers bilans rendus publics.

Invité par Anne-Claire Coudray pour évoquer son actualité cinématographique, l’acteur franco-américain est reparti du plateau avec un cadeau particulier : le tout nouveau maillot de l’AS Saint-Étienne. La remise du maillot a été signalée et commentée par plusieurs médias, et l’image de Timothée Chalamet portant la tunique stéphanoise a rapidement circulé sur les réseaux.

Conséquence immédiate, d’après les informations relayées par Bonjour ! La Matinale de TF1 : la demande pour ce nouveau modèle a fortement augmenté. Le club enregistrerait « le meilleur démarrage de son histoire pour un lancement de maillot », avec un volume de demandes supérieur d’environ deux fois à celui des précédentes sorties, indiquent les mêmes sources.

Un coup de projecteur médiatique suivi de réactions contrastées

La visibilité apportée par l’apparition télévisée de Timothée Chalamet a été présentée comme un « coup de projecteur » pour l’ASSE. L’acteur, qui a passé une partie de son enfance en Haute-Loire et se revendique supporter des Verts, voit son image associée à celle du club dans plusieurs publications et retombées médiatiques. Selon des informations relayées par la presse, le club aurait invité l’acteur à participer à un match de charité au stade Geoffroy-Guichard, invitation présentée comme un prolongement de cet intérêt mutuel entre la star et le club.

Parallèlement à cet engouement autour du maillot, l’entretien sur TF1 a suscité des réactions critiques après une phrase prononcée par l’acteur. Au cours de l’émission, Timothée Chalamet a déclaré : « Crois en toi, rêve en grand et tu t’en bats les couilles de ce que les gens pensent de toi… ». Cette formule, rapportée par plusieurs organes de presse, a été commentée et reprise sur les réseaux sociaux.

Plusieurs internautes ont exprimé leur désaccord. L’un d’eux a écrit : « Sa réplique montre bien son niveau de respect des spectateurs de son cinéma. Heureusement que son fan club est principalement composé de jeunes donzelles hystériques en pâmoison. Dans moins de 10 ans il n’existe plus ! », citation reprise par la couverture médiatique. Un autre internaute a ironisé en s’interrogeant sur la filiation artistique, en écrivant : « La relève de Dustin Hoffman, Al Pacino, et Robert De Niro ? ».

