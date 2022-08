Animation de la classe politique: Moele-Bénin initie des échanges bi-hebdomadaires

Le Parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN) se prononcera davantage sur l’actualité du pays. Le parti de Jacques Ayadji vient d’initier à l’endroit des militants et du peuple béninois, un creuset d’échanges sur la vie du pays.

L’une des missions assignées aux partis politiques par la constitution du Bénin est l’animation de la vie politique. Cette mission, le Parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN) de Jacques Ayadji entend désormais l’assumer pleinement.

Dans cette perspective, le parti vie de créer un cadre d’échanges qui sera désormais un lieu de rendez-vous entre les responsables du parti, leurs militants et l’ensemble du peuple béninois. La page Facebook officielle du parti est la plateforme retenue par les responsables pour des échanges fructueux avec les filles et fils du pays.

Ce rendez-vous d’échange sur l’actualité nationale aura lieu les mercredis par quinzaine de 15 heures à 16 heures. Dénommé « Kanxôbiô » c’est-à-dire « poses tes questions », ce rendez-vous d’échanges permettra aux responsables du Parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN) de se prêter à toutes les questions de leurs militants et des internautes.

Il s’agit d’un creuset qui permet au parti Moel6bénin de donner désormais son avis sur les sujets de grandes préoccupations nationales et sur la gouvernance du pays sous le régime du président Patrice Talon.

Créé en juillet 2018 à Awaya sur les collines de Dassa-Zoumè, le Parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE-BENIN) a pour vision « Construire un Bénin plus uni, plus fort, solidaire et prospère ». Le parti est dirigé par un Bureau Politique National dont l’actuel président est l’ex syndicaliste Jacques AYADJI.