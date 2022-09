Angleterre: le football de retour dès ce mardi

Annoncé par la Ligue de football anglaise et rapporté par The Sun, les compétitions de football vont reprendre en Angleterre à partir de ce mardi, après avoir été suspendues quelques jours suite au décès de la Reine Elizabeth II.

Suite à l’annonce du décès de la reine Elizabeth II jeudi dernier, la Ligue anglaise de football avait décidé de mettre en pause toutes ses compétitions pour rendre hommage à la monarque disparue . Ainsi, la 7è journée de Premier League, prévue le weekend dernier, avait été reportée à une date ultérieure. Mais le football va reprendre ses droits en Angleterre dès mardi.

L’English Football League (EFL) a annoncé ce lundi le retour de ses compétitions à partir de demain comme le rapporte The Sun. “Le programme des rencontres de l’EFL reviendra comme prévu à partir du mardi 13 septembre, avec des hommages à rendre à feu Sa Majesté la reine Elizabeth II sur des terrains à travers le pays. Une minute de silence sera observée avant les matches, avec des brassards noirs à porter par les participants, des drapeaux à mettre en berne et l’hymne national à jouer dans les stades”, explique la Ligue anglaise.

Le Championship, la League One et la League Two vont donc reprendre ce mardi, avant que la Premier League ne suit le weekend prochain avec la 8è journée. En ce qui concerne la 7è journée reportée, elle sera reprogrammée par l’EFL.