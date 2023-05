Angleterre: Kolo Touré revient sur son passage à Liverpool

-Publicité-

Dans une longue interview accordée au site de Liverpool, Kolo Touré est revenu sur son passage chez les Reds. Une aventure qu’il n’aurait jamais imaginé vivre.

En 2013, Habib Kolo Touré a pris la décision de quitter Manchester City pour rejoindre Liverpool, malgré le fait qu’il jouait très peu chez les Citizens. C’était un appel inattendu pour le joueur lui-même, non pas en raison de son talent, mais en raison de son âge. À l’époque, il avait 32 ans, et recevoir une proposition d’un club tel que Liverpool était presque impensable. En général, les clubs ont tendance à privilégier la jeunesse. Mais ce ne fût pas le cas pour l’ancien défenseur ivoirien.

Dans les colonnes du site de Liverpool, l’Eléphant est revenu sur son passage chez les Reds. « Moins d’une minute après mes débuts à Liverpool, lors d’un match à Anfield contre Stoke City lors de la première journée de la saison 2013-2014, je me souviens d’avoir remporté un duel aérien avec Peter Crouch. J’ai sauté, j’ai gagné le duel et j’ai tout simplement entendu ce rugissement passionné de la foule. C’était un moment spécial pour moi. On pouvait sentir que ces supporters connaissaient réellement le jeu et étaient passionnés par lui. Ce sont les genres de personnes que j’apprécie. Je savais que j’avais fait le bon choix, en fait, un choix parfait« , se souvient Kolo Touré.

« Sous la direction d’un grand manager… Le football que nous pratiquions était tout simplement irréel. Les joueurs ont totalement adhéré à la vision de jeu de Brendan Rodgers. Cette intensité et cette vitesse… mec, c’était incroyable« , ajoute l’ancien joueur de Liverpool, qui regrette de ne pas avoir remporté le championnat cette saison-là.

« Cette saison a été extraordinaire. Le club était en effervescence alors que nous cherchions à écrire l’histoire, et j’étais tellement heureux d’en faire partie. Tout était là, mais nous avons vraiment manqué de chance de ne pas remporter la Premier League. Cela me hante encore. J’ai joué un peu sur le terrain, mais en dehors, je pense aussi avoir apporté de l’expérience à une équipe relativement jeune, surtout après la retraite de Jamie Carragher. J’ai toujours été quelqu’un de très enthousiaste. Cela fait partie de ma nature. Je viens d’une famille de neuf tu sais ? J’avais besoin de pouvoir me connecter correctement avec les autres – me comprendre, m’entraider», a-t-il fait savoir. Habib Kolo Touré est passé par Liverpool entre 2013 et 2016, disputant 71 matchs, pour un seul but.

