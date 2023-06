Angleterre: Benjamin Mendy rejugé pour viol et tentative de viol

Déclaré non coupable de six viols et d’une agression sexuelle en janvier dernier, Benjamin Mendy est de nouveau ce lundi devant la justice britannique pour des accusations de viols et tentatives de viol.

Benjamin Mendy n’a toujours pas fini avec la justice britannique. Relaxé en janvier dernier pour 7 chefs d’accusation concernant des viols et agressions sexuelles, l’international français retrouve à nouveau le tribunal de Chester (nord de l’Angleterre).

Le défenseur de Manchester City est en effet de retour ce 26 juin pour trois semaines d’audiences portant sur des accusations de viol d’une femme de 24 ans en octobre 2020 et une tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018. Agé de 28 ans, le natif de Longjumeau risque la prison à vie.

Lors de sa relaxation en début de l’année, le champion du monde 2018, par la voix de son avocate, Jenny Wiltshire, avait dit avoir hâte de laver son nom pour pouvoir commencer à reconstruire sa vie.

« Mon client Benjamin Mendy tient à remercier les membres du jury pour leur dévouement et leur engagement. Il remercie également tous ceux qui l’ont soutenu, et en particulier les témoins qui ont témoigné en sa faveur sous les reflets d’une publicité aussi intense. Il attend avec impatience de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu’à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage », avait déclaré l’avocate, rapportée par RMC Sport.

Recruté en 2017 par Manchester City, qui avait déboursé 52 millions de livres (environ 61,4 millions d’euros au cours actuel) pour l’arracher des mains de Monaco, Benjamin Mendy sera en fin de contrat ce 30 juin avec les Cityzens. Le club anglais, qui a réalisé cette saison le triplé champion-FA Cup-Ligue des champions, a d’ailleurs déjà acté le départ de son joueur au terme de son bail.

