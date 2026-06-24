Angleterre 0-0 Ghana: ça a chauffé entre Bellingham et Carlos Queiroz

La rencontre entre l’Angleterre et le Ghana (0-0) a été marquée par un vif accrochage juste avant la pause. Le sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz a accusé Jude Bellingham d’avoir été au centre de l’altercation survenue après une intervention musclée, dans un match globalement fermé où les Three Lions ont longtemps été mis en échec.

La rencontre entre l’Angleterre et le Ghana (0-0) a été marquée par des tensions en bord de terrain, le sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz accusant Jude Bellingham d’avoir été au centre d’une vive altercation survenue juste avant la pause. Dans une opposition fermée et longtemps verrouillée par le bloc défensif ghanéen, les Three Lions ont peiné à trouver des solutions offensives, n’ayant pas cadré la moindre tentative en première période sous la direction de Thomas Tuchel.

Frustrés par ce manque d’efficacité, les Anglais ont vu la tension monter à l’approche de la mi-temps. Un accrochage a alors éclaté après une intervention jugée musclée de Jude Bellingham sur Jérôme Opoku, entraînant une échauffourée devant le banc ghanéen. Le milieu de terrain du Real Madrid a dû être retenu par ses coéquipiers, notamment Morgan Rogers, tandis que plusieurs membres des staffs techniques intervenaient pour calmer la situation. Des échanges verbaux tendus ont ensuite été signalés entre les deux camps.

Interrogé après la rencontre, Carlos Queiroz est revenu sur cet épisode, estimant que la situation aurait pu dégénérer davantage. « Mon intention était simplement de lui demander de se calmer après ce tacle. Cela pouvait valoir un deuxième carton jaune, voire un rouge, car il y a clairement eu une faute. Mais j’ai surtout voulu éviter que la situation ne s’envenime », a expliqué l’ancien adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Le technicien portugais a également évoqué une réaction jugée excessive du joueur anglais : « Il a mal réagi à certaines remarques, et c’est ainsi que la tension est montée. »