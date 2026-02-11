Angelina Jolie fière de ses cicatrices face à Léa Salamé

Angelina Jolie , en pleine promotion du film français Coutures d’Alice Winocour, a appelé mardi 10 février à « embrasser ses cicatrices » et à en être fière, évoquant publiquement son parcours de santé et ses choix corporels lors d’un entretien au 20H de France 2. L’actrice a lié ces marques à la résilience et à la vie, soulignant leur sens après ses opérations préventives.

Angelina Jolie, en pleine promotion du film français Coutures d’Alice Winocour, a appelé mardi 10 février à « embrasser ses cicatrices » et à en être fière, évoquant publiquement son parcours de santé et ses choix corporels lors d’un entretien au 20H de France 2. L’actrice a lié ces marques à la résilience et à la vie, soulignant leur sens après ses opérations préventives.

Icône du cinéma international depuis les années 1980, Angelina Jolie retrouve les écrans dans un rôle inédit et continue d’alterner carrières d’actrice et engagements personnels. Le long-métrage français Coutures, porté par Alice Winocour, est annoncé en salles le 18 février ; la promotion du film a servi de cadre à ses déclarations sur son rapport au corps.

Invitée de Léa Salamé sur le plateau du journal télévisé de France 2, elle a aussi fait écho à des interventions radiophoniques récentes et à des images médiatiques fortes qui ont marqué son parcours personnel et médical.

Publicité

« Il faut embrasser ses cicatrices, en être fière »

Sur le plateau du 20H, Angelina Jolie a raconté une rencontre marquante : « Hier soir, une femme m’a montré sa photo avec ses cicatrices, elles sont belles », a-t-elle déclaré en ajoutant qu’elle était « fière d’elle, fière qu’elle soit en vie, qu’elle soit là ». Elle a présenté les cicatrices comme le signe d’une existence vécue, en affirmant : « Vous arrivez au bout de votre vie, vous ne voulez pas avoir eu une vie sans erreur, sans cicatrice. Il faut embrasser ses cicatrices, en être fière ».

Ces propos ont été relayés sur les réseaux sociaux et ont suscité des réactions publiques. Dans la matinée précédant son intervention télévisée, Angelina Jolie s’était également exprimée sur France Inter, revenant sur les décisions médicales qu’elle a prises et leur signification personnelle.

Sur les ondes, elle a résumé son rapport à ces marques corporelles par cette phrase : « Mes cicatrices sont un choix, un choix que j’ai fait pour rester dans ce monde aussi longtemps que possible avec mes enfants, et j’aime mes cicatrices pour cette raison ». Elle a situé ces décisions dans le cadre d’une prévention médicale visant à réduire un risque élevé de cancer.

Publicité