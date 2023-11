Angelina Jolie dénonce: Gaza, de « prison à ciel ouvert » en « charnier »

- Publicité-

L’actrice américaine Angelina Jolie a vivement critiqué la situation à Gaza, qualifiant la région de « prison à ciel ouvert » pendant près de deux décennies, qui se transforme rapidement en « charnier ». Elle accuse les dirigeants mondiaux de complicité dans les crimes commis contre les civils et appelle à un cessez-le-feu humanitaire.

Angelina Jolie, une figure influente dans le monde du cinéma, a pris la parole pour dénoncer la détérioration rapide de la situation dans la Bande de Gaza. Dans un post sur son compte Instagram, elle a exprimé sa préoccupation concernant le bombardement du camp de réfugiés de Jabalia, décrivant le « bombardement délibéré des habitants assiégés qui n’ont nulle part où fuir ».

Elle a souligné que Gaza était devenue une « prison à ciel ouvert » pendant près de deux décennies, mais qu’elle se transformait rapidement en un « charnier ». Le bilan humain de la récente escalade de violence est tragiquement élevé, avec des rapports faisant état de 1 000 victimes entre morts, blessés et disparus, dont 40% sont des enfants innocents.

Déshumanisation des civils palestiniens

L’actrice américaine a également dénoncé la déshumanisation des civils palestiniens, y compris des enfants, des femmes et des familles, qui sont soumis à des punitions collectives. Elle a souligné que cette situation va à l’encontre du droit international, car ces civils sont privés de nourriture, de médicaments et d’aide humanitaire cruciale.

Angelina Jolie a porté un coup sévère aux dirigeants mondiaux en les accusant de complicité dans ces crimes. Elle a particulièrement critiqué leur refus de demander un cessez-le-feu humanitaire et d’empêcher le Conseil de sécurité de l’ONU d’imposer un tel cessez-le-feu aux parties en conflit.

La voix d’Angelina Jolie s’ajoute à un chœur croissant de personnalités et d’organisations internationales condamnant les violences à Gaza. Alors que la situation humanitaire se détériore rapidement, les appels à un cessez-le-feu immédiat et à une résolution pacifique du conflit se multiplient. La déclaration de l’actrice américaine souligne l’urgence d’une intervention internationale pour mettre fin à la souffrance des civils et ramener la stabilité dans cette région qui fait face à la plus vieille guerre du monde.