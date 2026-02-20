Andrew Moutbatten-Windsor : le visage dévoilé sur une photo après sa libération

Le jeudi 19 février 2026, le site Cerfia a indiqué que Andrew Moutbatten-Windsor avait été relâché après douze heures de garde à vue.

Dans la matinée du même jour, le frère du roi Charles III, déjà lié à l’affaire Epstein, avait été placé en détention au domaine de Sandringham, dans le Norfolk, sous le motif de soupçons de « faute dans l’exercice de fonctions officielles ». Les médias Variety et BBC ont rapporté qu’il s’agissait de la première arrestation touchant un membre de la famille royale britannique.

Peu après sa remise en liberté, une photographie le montrant quittant les lieux a été diffusée. Le cliché, pris de nuit à travers la vitre d’un véhicule, le montre à l’arrière, éclairé par les flashs des photographes. Sur la photo, son visage apparaît pâle, les yeux grands ouverts et les mains jointes devant lui ; cette image a suscité une importante réaction sur les réseaux.

Sur la publication de Cerfia, plusieurs internautes ont exprimé leur indignation, estimant notamment que la justice ne s’appliquait pas de façon égale, que l’interpellation avait été très brève et que les personnes fortunées conservent des privilèges ; d’autres commentaires ont qualifié la situation d’incompréhensible ou de choquante.