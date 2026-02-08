Andrew Mountbatten-Windsor : plans de funérailles bouleversés après l’affaire Epstein

Impliqué dans l’affaire Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor a vu son quotidien profondément perturbé. Selon une source royale citée par le Daily Mail, cette implication a même eu des répercussions sur ses souhaits pour la fin de sa vie.

Le frère de Charles III, privé de certains titres princiers par le souverain, est le père de Béatrice et d’Eugénie d’York. Après s’être retiré des activités officielles de la famille, il a quitté le Royal Lodge — où il vivaient avec son ex-épouse Sarah Ferguson — pour s’installer temporairement dans une résidence du domaine royal de Norfolk.

Un article publié le 7 février par le Daily Mail retrace les dernières années d’Andrew Mountbatten-Windsor et rapporte qu’une source royale affirme que ses projets pour ses obsèques ont été bouleversés par l’affaire Epstein. D’après cette source, l’ancien prince avait envisagé une cérémonie importante à la chapelle Saint-Georges de Windsor, avec une diffusion télévisée nationale, mais ces plans ne devraient pas se réaliser.

Pourquoi son déménagement a suscité des réactions

Après son départ du Royal Lodge, il a emménagé provisoirement au cottage de Wood Farm en attendant la fin des travaux à Marsh Farm, où il doit s’installer définitivement. Des sources citées par le Sun le 2 février indiquent que ce transfert a provoqué des tensions parmi le personnel présent sur place.

Selon ces sources, le personnel a été informé qu’il n’était pas obligé de continuer à servir Andrew s’il ne se sentait pas à l’aise, et de nombreux employés auraient refusé d’assurer certaines missions. Ces témoins ont également fait état d’une forte inquiétude parmi le personnel, estimant que l’ancien membre de la famille royale est désormais considéré comme un paria.