André Ayew: « remporter la CAN est plus difficile que la Coupe du monde »

-Publicité-

Andre ‘Dede’ Ayew, capitaine des Black Stars, a déploré le caractère difficile de la Coupe d’Afrique des Nations, alors que le Ghana lance sa compétition face au Cap-Vert, dimanche prochain.

Pour André Ayew, la Coupe d’Afrique des nations est difficile à remporter que la Coupe du monde. Le capitaine des Black Stars a déclaré cela en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo et du ministre des Sports Mustapha Ussif lors d’un dîner d’adieu à Kumasi, mardi soir.

« Ce tournoi est encore plus difficile que la Coupe du monde », a-t -il déclaré. Nous savons que c’est pour moi le tournoi le plus difficile au monde en termes de combat, de détermination et d’énergie, donc la seule façon d’y parvenir est d’être ensemble et unis, et pour cela Votre Excellence, je peux vous assurer que nous sommes unis et que nous voulons le faire », a ajouté le milieu offensif du Havre AC.

La Coupe d’Afrique des nations se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février prochain. Les Black Stars ouvriront leur compte contre le Cap-Vert le dimanche 14 janvier 2024, avant d’affronter l’Egypte et le Mozambique respectivement les 18 et 22 janvier dans le groupe B.

Ayew a représenté le Ghana à la CAN et à la Coupe du monde, et il faisait partie de l’équipe des Black Stars qui a atteint les quarts de finale du plus grand championnat mondial de football d’Afrique du Sud en 2010. Les Ghanéens ont rallié la Côte d’Ivoire ce mercredi matin après avoir bouclé leurs préparatifs à Kumasi, mardi soir.