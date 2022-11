Le capitaine des Black Stars du Ghana, André Ayew, estime que les cinq représentants de l’Afrique à la Coupe du monde 2022 peuvent atteindre le dernier carré dans cette compétition.

L’Afrique court toujours derrière son premier sacre en Coupe du monde. Malgré ses 54 fédérations nationales affiliées à la FIFA, le continent n’a jamais joué les premiers rôles dans cette compétition. A la date d’aujourd’hui, seules trois nations ont réussi à atteindre les quarts de finale: le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. Et pour cette 22è édition qui aura lieu au Qatar (20 novembre-18 décembre), difficile de dire si les cinq représentants africains dépasseront les phases de groupe, alors que tous ont hérité des poules relevées.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Et pourtant, André Ayew croit le contraire. Le capitaine des Black Stars voit même les nations africaines dans ce tournoi atteindre le dernier carré. « Nous jouons pour le continent tout entier…. Les Africains peuvent atteindre l’échelon supérieur« , a déclaré l’international ghanéen dans une interview accordée à la FIFA.

L’attaquant d’Al-Sadd qui joue probablement sa dernière Coupe du monde avec les Black Stars, a récemment évoqué les chances du Ghana dans cette compétition, logé dans le groupe le plus relevé du tournoi. Et l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pense que l’exploit est à la portée de son équipe qui a les armes pour faire mieux que lors de périple en Afrique du Sud où elle a été éliminée en quart de finale par l’Uruguay d’un certain Luis Suarez.

« Nous avons une chance. Personne ne nous considère comme favoris, ce qui est normal. Nous savons donc que nous n’aborderons aucun match en tant que favoris, mais nous sommes là pour nous battre et avoir un impact », a confié André Ayew dans une interview accordée à la presse locale. Logé dans la poule H aux côtés du Portugal, de l’Uruguay et de la Corée du Sud, le Ghana lance son Mondial jeudi prochain face à l’équipe de Cristiano Ronaldo.