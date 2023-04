Ancelotti: « On a perdu les 3 derniers Clasicos, il est temps de gagner »

En conférence de presse ce mardi, à la veille du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, en demi-finale retour de la Coupe du Roi, l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti a déclaré que son équipe devait mettre fin à la succession de défaites contre le rival catalan.

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi, à l’occasion de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Battus à l’aller sur le score de 1-0, les Merengue devront livrer leur meilleure prestation pour espérer renverser la situation. A la veille de ce choc tant attendu, l’entraîneur des Madrilènes Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse. Et le technicien italien estime que son équipe, qui a perdu les trois dernières confrontations contre les Catalans, doit mettre fin à cette mauvaise spirale.

« Nous devons combler ce retard et ce sont les petits détails qui vont le déterminer. Le Barça nous a battu les trois dernières fois, il est temps de gagner. C’est dans les petits détails que l’on peut surprendre. C’est difficile de changer de système après un an de jeu avec le même système et cela peut nous nuire. Un changement de système ne nous convient pas« , a déclaré l’ancien coach d’Everton et du PSG, relayé par Real France.

- Publicité-

Le technicien italien a également profité de l’occasion pour donner des nouvelles de son groupe: « Nous sommes bien, motivés, concentrés. Nous avons de bonnes sensations après Valladolid, pour moi le Clasico est le match le plus important, un match qui nous permet de jouer une autre finale, c’est une compétition importante et nous ferons tout ce que nous pouvons pour jouer une autre finale. » Rendez-vous ce mercredi à partir de 19h (GMT+1) pour connaître l’issue de ce choc.