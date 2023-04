Ancelotti: « Les Anglais pensent avoir le championnat le plus fort du monde »

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est exprimé sur le niveau de la Premier League, considéré comme le championnat le plus fort du monde.

Champion en titre de la Ligue des champions, le Real Madrid a souvent croisé des clubs anglais sur son chemin depuis la saison dernière en Europe. Des confrontations, aller et retour, ont tourné en faveur des Merengue pratiquement à chaque fois. En témoigne la nouvelle victoire contre Chelsea (2-0) en quarts de finale aller de la C1 mercredi dernier. Pourtant, le club espagnol semble encore sous-estimé en Angleterre.

Interrogé sur le sujet, en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement à Cadix, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a laissé entendre que les Anglais se voient beaucoup trop fort pour la scène européenne.

« La vérité est que le football anglais a des équipes très compétitives et très fortes, c’est pourquoi je ne suis pas surpris qu’elles soient favorites. La vérité, c’est que l’Europe montre le contraire. L’année dernière, le football espagnol avait deux équipes en demi-finale, cette année, le football italien a trois équipes en quart de finale.

Le football européen est donc beaucoup plus compétitif que ne le disent la plupart des gens, en particulier les Anglais, qui pensent avoir le championnat le plus fort et le plus spectaculaire du monde, mais la vérité est que lorsqu’ils vont en Europe, ils se mesurent à d’autres équipes et à un football qui a moins d’argent à investir, mais qui reste compétitives, comme le football espagnol« , a lâché le technicien italien, relayé par Real France.