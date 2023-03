Ancelotti: “Camavinga est un intouchable” au Real Madrid

En conférence de presse d’avant match ce mardi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué la progression d’Eduardo Camavinga.

Débarqué au Real Madrid à l’été 2021, Eduardo Camavinga n’a pas mis longtemps à s’adapter au jeu de son équipe. Malgré quelques moments de moins bien, l’international français a été essentiel dans le fabuleux parcours des Merengues en Ligue des champions (surtout décisif quand il sortait de banc). Et l’ancien joueur du Stade Rennais a franchi un cap lors de l’exercice en cours, se montrant beaucoup plus régulier et dépannant même souvent comme latéral gauche. Pour Carlo Ancelotti, son entraîneur, Camavinga est désormais intouchable au Real Madrid.

“C’est un joueur très important. Il fait tout très bien et il joue très bien. Il a commis des erreurs, il doit s’améliorer, mais après un grand match les gens oublient les erreurs commises. Il a une très bonne évolution. C’est un intouchable aujourd’hui et il le sera dans le futur“, a déclaré le technicien ce mardi en conférence de presse, à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (mercredi à 21h, GMT+1).

Le Real Madrid a déboursé une somme comprise entre 30 et 40 millions d’euros pour s’offrir les services d’Eduardo Camavinga. Et, pour le moment, le club peut se frotter les mains. Mais l’ancien rennais doit encore s’améliorer dans beaucoup de domaines pour espérer prendre la relève d’un certain Luka Modric ou encore Toni Kroos. Vu son rythme de progression, nul doute qu’il y arrivera, s’il garde le cap bien sûr.